Καλεσμένος στην παρέα του «Χαμογέλα και Πάλι!» βρέθηκε ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης και μίλησε ανοιχτά για την πορεία του στην υποκριτική, τη σχέση του με τη δημοσιότητα, αλλά και για θέματα επικαιρότητας.

Ο ηθοποιός παραδέχτηκε πως οι τηλεοπτικές συνεντεύξεις συχνά τον φέρνουν σε αμηχανία. «Έρχομαι σε δύσκολη θέση να μιλάω για τον εαυτό μου, μου φαίνεται βαρετό. Νομίζω πως με τον καιρό το έχω ξεπεράσει», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η εικόνα που εκπέμπει κανείς προς τα έξω και η αποδοχή του κόσμου μπορεί να λειτουργήσουν και αρνητικά. «Δεν μπήκα ποτέ σε κάποια φόρμα. Δεν είμαι ζεν πρεμιέ, είμαι δέκα χρόνια στη δουλειά».

Αναφερόμενος στους ρόλους που επιλέγει, δήλωσε πως θα ήθελε να υποδυθεί έναν χαρακτήρα στον οποίο δεν θα μπορούσε να βάλει κανένα προσωπικό του στοιχείο. Με αφορμή την παράσταση Barcelona, στην οποία πρωταγωνιστεί στο Πτι Παλαί, εξήγησε πως πρόκειται για ένα έργο που μετά τα πρώτα λεπτά γίνεται βαθιά ουσιαστικό, πραγματευόμενο τον φόβο της οικειότητας και τη μοναξιά των σύγχρονων ανθρώπων. «Ο ήρωάς μου κουβαλά μια σοβαρή απώλεια, ενώ η ηρωίδα έρχεται αντιμέτωπη με ένα “θέλω” που ποτέ δεν έχει εκφράσει ούτε στον ίδιο της τον εαυτό», σημείωσε.

Ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης ξεκαθάρισε πως δεν πιστεύει ότι η εμφάνιση υπήρξε καθοριστικός παράγοντας στην πορεία του. «Ποτέ δεν σκέφτηκα ότι πήρα έναν ρόλο επειδή είμαι ωραίος. Η ομορφιά κρατάει μέχρι την τρίτη δουλειά», τόνισε, υπογραμμίζοντας πως η συνέπεια και η δουλειά είναι αυτές που έχουν διάρκεια.

Μιλώντας για τη διαχείριση της έκθεσης, θυμήθηκε την πρώτη του θεατρική εμπειρία και το έντονο άγχος που ένιωσε επί σκηνής. «Σε ένα διάλειμμα 20 δευτερολέπτων με έπιασε τρομερός πόνος στο στομάχι. Ήταν καθαρά άγχος», είπε.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη στροφή του από τις σπουδές στο μάρκετινγκ στην υποκριτική. «Δεν μου άρεσε το corporate περιβάλλον. Το θέατρο μου άρεσε πάντα, αλλά δεν μπορούσα να με φανταστώ να το τολμάω», δήλωσε, προσθέτοντας πως οι γονείς του αιφνιδιάστηκαν, καθώς δεν είχε μοιραστεί μαζί τους αυτή την επιθυμία.

Ο ηθοποιός σχολίασε και την επικαιρότητα, αναφερόμενος στις αγροτικές κινητοποιήσεις. «Οι άνθρωποι ξέρουν ότι έχουν χαθεί χρήματα και δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν. Τι στάση να κρατήσεις εκεί;», είπε, ενώ για το ενδεχόμενο ενασχόλησής του με την πολιτική ξεκαθάρισε πως δεν θα δεχόταν ποτέ να συμβιβαστεί με κάτι που έρχεται σε σύγκρουση με τις αξίες του.

Δεν έκρυψε, τέλος, την αγάπη του για τα ζώα, λέγοντας πως από μικρός είχε έντονη συναισθηματική σύνδεση μαζί τους.

Για τον ρόλο του Χάρι στη σειρά του MEGA “Hotel Elvira”, ανέφερε πως πρόκειται για έναν χαρακτήρα που ξεκινά χειριστικά, αλλά αλλάζει μέσα από τον έρωτα. «Πάντα δικαιολογώ τους ρόλους μου. Ο έρωτας σε αλλάζει», είπε.

Κλείνοντας, αποκάλυψε και την πιο ακραία εμπειρία που έχει ζήσει από θαυμάστρια, η οποία μάλιστα οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη. «Μου έστειλε γλάστρα με κοριό. Το κατάλαβα τυχαία και κάλεσα αμέσως την αστυνομία. Ήταν η μόνη φορά που φοβήθηκα τόσο πολύ», ανέφερε χαρακτηριστικά.