Το φθινόπωρο μπορεί να έφερε μαζί του τις πρώτες δροσιές, όμως το «ΗΟΤΕΛ ΕΛVIRA» υπόσχεται να κρατήσει ζωντανή την καλοκαιρινή αύρα με ήλιο, θάλασσα, έρωτα και χιούμορ. Η νέα σειρά του MEGA ανοίγει από τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου τη ρεσεψιόν της και δίνει τα κλειδιά στους τηλεθεατές ώστε να παρακολουθήσουν μια κωμωδία που γλιστρά από το γέλιο στο σασπένς με κινηματογραφική αισθητική και μια ιστορία όπου ο έρωτας δεν είναι ποτέ απλός αλλά έχει διαρκείς ανατροπές. Στον πυρήνα της αφήγησης βρίσκεται η Ελβίρα (Ελίζα Σκολίδη), ένα κορίτσι που παλεύει να δώσει ξανά ζωή στο οικογενειακό ξενοδοχείο και το όραμα του πατέρα της. Απέναντί της θα σταθεί ο Χάρι (Μιχάλης Λεβεντογιάννης), ο γοητευτικός επενδυτής που κινείται διαρκώς ανάμεσα στη συμμαχία και την προδοσία κι αφήνει τους άλλους να αναρωτιούνται τι κρύβεται πίσω από το χαμόγελό του. Με αφορμή την πρεμιέρα, ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης μιλάει στα «Πρόσωπα».

Σας έχουμε δει σε ποικιλία ρόλων δραματικών και κωμικών. Ο Χάρι σε ποιο «κουτάκι» της καριέρας σας μπαίνει ή μήπως φτιάχνει ένα καινούργιο;

Ο Χάρι νομίζω είναι ένας ρόλος που δεν μπαίνει εύκολα σε «κουτάκι». Εχει κωμικά στοιχεία, αλλά κουβαλάει και μια σκοτεινή πλευρά. Οπότε, μάλλον δεν συνεχίζει κάτι που έχω ξανακάνει, αλλά φτιάχνει τη δική του ιστορία.

Ο Χάρι είναι ένας άνθρωπος ψυχρός, υπολογιστής, που ξαφνιάζεται από τον έρωτα. Πώς διαχειρίζεστε αυτή τη σκοτεινή πλευρά του ρόλου που έχει – στην αρχή τουλάχιστον – κίνητρο μόνο το κέρδος;

Ο Χάρι στην αρχή δείχνει κυνικός. Είναι δηλαδή ένας άνθρωπος που κινείται μόνο με βάση το κέρδος και το συμφέρον του. Αυτό όμως που για μένα είχε ενδιαφέρον είναι ότι πίσω από το ψυχρό προσωπείο δείχνει και μια πιο ανθρώπινη πλευρά που δεν την αφήνει εύκολα να φανεί. Δεν τον αντιμετώπισα σαν τον «κακό» της σειράς, αλλά ως κάποιον που έχει μάθει να λειτουργεί έτσι για να προστατεύεται. Το πιο συναρπαστικό όμως είναι όταν ένας τέτοιος άνθρωπος, που είναι τελείως ορθολογιστής και έχει σαν αρχή του το συμφέρον του και μόνο, ερωτεύεται!

Θεωρείτε ότι η σειρά μιλάει περισσότερο για το πώς σώζουμε τα όνειρα ή για το πώς μαθαίνουμε να τα αφήνουμε να σβήσουν;

Η σειρά έχει λίγο και από τα δύο. Κάποιες στιγμές σε εμπνέει να κυνηγήσεις τα όνειρά σου, κάποιες άλλες σου θυμίζει ότι μερικά όνειρα πρέπει να τα αφήνεις να σβήσουν χωρίς τύψεις. Το «HOTΕΛ ΕΛVIRA» παίζει ακριβώς πάνω σ’ αυτή την αντίφαση πιστεύω.

Το ελληνικό καλοκαίρι είναι σχεδόν χαρακτήρας από μόνο του στη σειρά. Εσείς ποια δική σας καλοκαιρινή ανάμνηση θα βάζατε μέσα στο «HOTΕΛ ΕΛVIRA»;

Το ελληνικό καλοκαίρι όντως είναι σαν ένας ακόμα χαρακτήρας στη σειρά, με τη ζέστη, τη θάλασσα, τις μυρωδιές… Ολα. Αν θα έπρεπε να βάλω μια δική μου καλοκαιρινή ανάμνηση θα ήταν οι πρώτες βραδιές στην παραλία με τους φίλους μου και τα πρώτα βραδινά μπάνια που κρατούσαν μέχρι το πρωί.

Στη σειρά είστε ο γοητευτικός επενδυτής. Στη ζωή, πού θα «επενδύατε» χωρίς δεύτερη σκέψη: στον έρωτα, στην καριέρα ή σε μια απόδραση χωρίς επιστροφή;

Νομίζω στον έρωτα. Η καριέρα και οι αποδράσεις είναι σημαντικά φυσικά αλλά πιστεύω ο έρωτας είναι αυτός που μένει και μερικές φορές αξίζει να πάρουμε το ρίσκο, ακόμα κι αν δεν ξέρουμε την κατάληξη.

Εκτός από το «HOTΕΛ ΕΛVIRA» φέτος τον χειμώνα σάς βλέπουμε επίσης και στη σειρά «Γιατί ρε πατέρα;» του ΑΝΤ1. Πώς είναι να παίζετε μπάλα σε δύο διαφορετικά γήπεδα, με δύο τόσο ξεχωριστά projects; Δεν φοβάστε την υπερέκθεση;

Η αλήθεια είναι ότι είναι μία εμπειρία που δεν την είχα ξαναζήσει, το να παίζω σε δύο γήπεδα δηλαδή. Κάθε project όμως έχει τη δική του ενέργεια και τους δικούς του ρυθμούς. Στο «HOTΕΛ ΕΛVIRA» η καθημερινότητα και η κωμική αμεσότητα πιστεύω σε βάζουν σε έναν άλλο ρυθμό, πιο ανάλαφρο αλλά εξίσου απαιτητικό. Ενώ στο «Γιατί ρε πατέρα;» είναι σαν να βρίσκεσαι σε έναν κάπως πιο σκοτεινό κόσμο με εντάσεις χαρακτήρων, με εγκληματικές φιγούρες με ένα βιτριολικό χιούμορ να υποβόσκει. Οι σειρές μεταξύ τους δεν μοιάζουν καθόλου. Δεν μοιάζουν ούτε και οι ρόλοι τους οποίους υποδύομαι. Οπότε για εμένα ήταν μια πρόκληση οι δύο διαφορετικοί ρόλοι. Οσον αφορά τώρα την υπερέκθεση, όχι δεν τη φοβάμαι, αρκεί να είναι ουσιαστική.

Στο θέατρο πρωταγωνιστείτε στην παράσταση «Barcelona», που κάνει πρεμιέρα στο Πτι Παλαί στις 4 Νοεμβρίου. Τι κενό έρχεται να καλύψει καλλιτεχνικά για σας σε μια σεζόν τόσο γεμάτη τηλεοπτικά;

Το κενό της αμεσότητας του ηθοποιού με τον θεατή. Στην τηλεόραση όλα μπορούν να ξαναγίνουν, να δουλευτούν, να ξαναπαίξουν, αλλά στο θέατρο είναι κάτι τελείως άλλο. Αυτό με γεμίζει και με κρατάει ζωντανό καλλιτεχνικά.

Στο θεατρικό, ένα φαινομενικά αθώο φλερτ μετατρέπεται σε θρίλερ. Εσείς πιστεύετε ότι η έλξη μπορεί να κρύβει πάντα μια επικίνδυνη πλευρά;

Και ναι και όχι. Η έλξη γενικά έχει κάτι το ανεξερεύνητο. Μπορεί να σε βγάλει τελείως εκτός σχεδίου αλλά μπορεί και να σε κρατήσει στο πλαίσιο το οποίο έχεις φανταστεί.