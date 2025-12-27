Η Χάρις Αλεξίου γιόρτασε τα γενέθλιά της στη Χαλκίδα, έχοντας στο πλευρό της αγαπημένους φίλους και συνεργάτες, σε μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση και χαρά. Η σπουδαία ερμηνεύτρια τραγούδησε κάποιες απο τις επιτυχίες της, χαρίζοντας στους φίλους της μοναδικές στιγμές.

Η ατμόσφαιρα ήταν ζεστή και αυθεντική, με τη ερμηνεία της να πλημμυρίζει τον χώρο και να παρασύρει τους παρευρισκόμενους. Το κέφι κράτησε μέχρι αργά, αποδεικνύοντας τη διαχρονική σχέση αγάπης που συνδέει τη Χάρις Αλεξίου με το τραγούδι.

Δείτε εδώ το βίντεο: