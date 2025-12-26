Μία μικρή, άγνωστη σουνιτική εξτρεμιστική οργάνωση, η Saraya Ansar al-Sunna, ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση σε τέμενος σε αλαουιτική συνοικία της πόλης Χομς στην κεντρική Συρία, η οποία στοίχισε τη ζωή σε οκτώ ανθρώπους.

Οι μαχητές της «ανατίναξαν πολλούς εκρηκτικούς μηχανισμούς», γράφει η οργάνωση στην ανακοίνωσή της που δημοσιεύεται στο Telegram και υπόσχεται να συνεχίσει τις επιθέσεις κατά «των απίστων και των αποστατών».

Οκτώ νεκροί και 21 τραυματίες από την έκρηξη

Σύμφωνα με το συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA, οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν από την έκρηξη που σημειώθηκε κατά την ώρα της μεγάλης προσευχής της Παρασκευής.

Τον προσωρινό απολογισμό ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών της Συρίας διευκρινίζοντας ότι 21 άνθρωποι έχουν τραυματισθεί.

Σύμφωνα με το γραφείο Τύπου της πόλης Χομς, εκρηκτικός μηχανισμός ανατινάχθηκε στο εσωτερικό του τεμένους Αλι μπιν Αμπι Ταλίμπ και οι δυνάμεις ασφαλείας απέκλεισαν την περιοχή.

VIDEO | Inside Syria’s Imam Ali Mosque, in the Wadi al-Dhahab neighborhood of Homs, in the aftermath of the attack on worshippers moments ago. Syrian health authorities report that at least 5 have been killed and 21 injured. (SANA) pic.twitter.com/TsKn4RpNTo — The Cradle (@TheCradleMedia) December 26, 2025

Σημειώνεται ότι η ίδια σουνιτική εξτρεμιστική οργάνωση είχε πραγματοποιήσει τον Ιούνιο την επίθεση αυτοκτονίας στον ελληνορθόδοξο ναό του Προφήτη Ηλία στη Δαμασκό, με απολογισμό 27 νεκρούς.

Συχνές οι επιθέσεις σε αλαουίτες στη Συρία

Η πόλη Χομς κατοικείται από σουνιτικό ως επί το πλείστον πληθυσμό και περιλαμβάνει αρκετές συνοικίες που κατοικούνται από τη μειονότητα των αλαουιτών.

Από την μουσουλμανική μειονότητα των αλαουιτών προέρχεται ο πρόεδρος Μπασάρ αλ-Άσαντ, ο οποίος ανατράπηκε τον Δεκέμβριο του 2024 από συνασπισμό σουνιτικών ισλαμιστικών ανταρτικών ομάδων υπό την ηγεσία του Άχμεντ αλ-Σάρα, μεταβατικού προέδρου της Συρίας.

Έκτοτε, η κοινότητα αυτή έχει γίνει στόχος επιθέσεων, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Σύμφωνα με εθνική εξεταστική επιτροπή, τουλάχιστον 1.426 μέλη της σκοτώθηκαν κατά τις συγκρούσεις του Μαρτίου μεταξύ των δυνάμεων ασφαλείας και ανδρών πιστών στον Μπασάρ αλ-Άσαντ στην δυτική Συρία.

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, περισσότεροι από 1.700 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους μέλη της μειονότητας των αλαουιτών, σκοτώθηκαν τον Μάρτιο.

#Syria: first photos from inside the Mosque where the terror attack occurred today in Wadi Dahab, #Homs. Preliminary toll is 8 dead and wounded. https://t.co/gavWDzB1hH pic.twitter.com/LYzo7wnY6q — Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) December 26, 2025

Η ανακοίνωση του συριακού ΥΠΕΞ

Η φονική επίθεση συνιστά «απέλπιδα προσπάθεια» αποσταθεροποίησης της χώρας, ανακοίνωσε το συριακό υπουργείο Εξωτερικών.

«Αυτή η άνανδρη εγκληματική ενέργεια αποτελεί μία από αυτές τις απέλπιδες και επαναλαμβανόμενες απόπειρες υπονόμευσης της ασφάλειας και της σταθερότητας και διασποράς χάους» στην Συρία, αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών όπου περιλαμβάνεται η υπόσχεση για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας σε κάθε της μορφή.