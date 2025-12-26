Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν θέλει να ρισκάρει δεύτερη συνεχόμενη απώλεια τίτλου στη La Liga, όμως το πώς θα επιστρέψει στην κορυφή φαίνεται να αποτελεί σημείο… διαφωνίας εντός του συλλόγου. Από τη μία ο Τσάμπι Αλόνσο, που επιθυμεί μεγαλύτερο βάθος στο ρόστερ, κι από την άλλη η διοίκηση, που δεν δείχνει διατεθειμένη να κινηθεί στη χειμερινή αγορά.

Όπως μεταδίδουν ισπανικά Μέσα, ο τεχνικός των «μερένγκες» έχει εισηγηθεί την απόκτηση τουλάχιστον ενός χαφ τον Ιανουάριο, θεωρώντας ότι η ομάδα χρειάζεται επιπλέον ποιότητα και επιλογές στη μεσαία γραμμή. Παρ’ όλα αυτά, η στάση της διοίκησης παραμένει αμετακίνητη.

Στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» εκτιμούν ότι η χειμερινή μεταγραφική περίοδος σπανίως προσφέρει ουσιαστικές λύσεις, ενώ οι παίκτες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά κοστίζουν υπερβολικά. Παράλληλα, υπάρχει η πεποίθηση ότι το υπάρχον ρόστερ είναι υπεραρκετό για να διεκδικήσει όλους τους στόχους, εντός και εκτός Ισπανίας.

Αυτή η προσέγγιση, ωστόσο, αυξάνει την πίεση προς τον Αλόνσο, καθώς στη Ρεάλ ακόμη και οι μεταβατικές χρονιές συνοδεύονται από υψηλές απαιτήσεις. Η αγωνιστική εικόνα του τελευταίου διαστήματος δεν εμπνέει απόλυτη σιγουριά, την ώρα που στο πρωτάθλημα οι «μερένγκες» βρίσκονται στο -4 από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα.