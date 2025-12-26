Το εορταστικό ωράριο για τα εμπορικά καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ επανέρχεται από το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου, μετά τη διήμερη διακοπή των Χριστουγέννων. Η αγορά επιστρέφει στους εορταστικούς ρυθμούς ενόψει της Πρωτοχρονιάς, με τους καταναλωτές να έχουν στη διάθεσή τους περισσότερες ώρες για τις τελευταίες αγορές.

Το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου τα καταστήματα θα λειτουργήσουν από τις 9:00 έως τις 18:00. Την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου θα είναι ανοιχτά από τις 11:00 έως τις 18:00, με πιθανές διαφοροποιήσεις σε ορισμένες αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

Το ωράριο μέχρι την Πρωτοχρονιά

Τη Δευτέρα 29 και την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά από τις 09:00 έως τις 21:00. Την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου το ωράριο θα περιοριστεί από τις 09:00 έως τις 18:00.

Την Πέμπτη 1η Ιανουαρίου, ημέρα αργίας, όλα τα καταστήματα θα είναι κλειστά. Κλειστά θα παραμείνουν και την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου, καθώς παραδοσιακά πραγματοποιείται η απογραφή των επιχειρήσεων.

Προαιρετικό ωράριο και ευελιξία για τις επιχειρήσεις

Σύμφωνα με τους Εμπορικούς Συλλόγους, το εορταστικό ωράριο είναι ενδεικτικό και προαιρετικό. Κάθε επιχείρηση μπορεί να το προσαρμόσει στις ανάγκες της, εντός του γενικού πλαισίου λειτουργίας που προβλέπει ωράριο από τις 6:00 έως τις 21:00 τις καθημερινές και από τις 11:00 έως τις 20:00 την Κυριακή.

Η αγορά αναμένεται να επιστρέψει στους κανονικούς ρυθμούς λειτουργίας της από το Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026 και μετά.