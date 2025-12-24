Οι καταναλωτές που θέλουν να κάνουν τις τελευταίες τους αγορές για το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι μπορούν να το κάνουν σήμερα, παραμονή Χριστουγέννων, καθώς τα εμπορικά καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ λειτουργούν με ειδικό, μειωμένο ωράριο. Από αύριο, ανήμερα Χριστουγέννων, και την επόμενη μέρα (Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου), τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά λόγω των εορτών. Η αγορά επιστρέφει στους κανονικούς της ρυθμούς από το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου.

Πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ:

Αυτή τη χρονιά, το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου (Παραμονή Χριστουγέννων): 09:00 – 18:00

Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου (Χριστούγεννα): Κλειστά

Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου: Κλειστά

Σάββατο 27 Δεκεμβρίου: 09:00 – 18:00

Κυριακή 28 Δεκεμβρίου: 11:00 – 18:00

Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου: 09:00 – 21:00

Τρίτη 30 Δεκεμβρίου: 09:00 – 21:00

Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου (Παραμονή Πρωτοχρονιάς): 09:00 – 18:00

Πέμπτη 1 Ιανουαρίου (Πρωτοχρονιά): Κλειστά

Παρασκευή 2 Ιανουαρίου: Κλειστά

Για όσους θέλουν να εξυπηρετηθούν μέχρι την τελευταία στιγμή, σήμερα, παραμονή Χριστουγέννων, τα σούπερ μάρκετ θα παραμείνουν ανοιχτά με διευρυμένο ωράριο, όπως:

Σκλαβενίτης: 08:00 – 21:00

ΑΒ Βασιλόπουλος: 08:00 – 21:00

Market In: 08:00 – 21:00

LIDL: 07:45 – 21:00

Μασούτης: 08:00 – 20:00

Κρητικός: 08:00 – 21:00

Για τη Θεσσαλονίκη:

Ο Εμπορικός Σύλλογος της Θεσσαλονίκης προτείνει το προαιρετικό άνοιγμα των καταστημάτων την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου, από τις 11:00 έως τις 18:00. Τα καταστήματα της πόλης λειτουργούν από τις 11 Δεκεμβρίου με το εορταστικό ωράριο, το οποίο περιλαμβάνει καθημερινές ώρες λειτουργίας από 09:00 έως 21:00, με εξαίρεση τις επίσημες αργίες.

Ωράριο Λειτουργίας στη Θεσσαλονίκη:

Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου: 09:00 – 18:00

Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου (Χριστούγεννα): Κλειστά

Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου: Κλειστά

Σάββατο 27 Δεκεμβρίου: 09:00 – 18:00

Κυριακή 28 Δεκεμβρίου: 11:00 – 18:00

Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου: 09:00 – 21:00

Τρίτη 30 Δεκεμβρίου: 09:00 – 21:00

Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου: 09:00 – 18:00

Πέμπτη 1 Ιανουαρίου (Πρωτοχρονιά): Κλειστά

Παρασκευή 2 Ιανουαρίου: Κλειστά

Λαϊκές Αγορές:

Οι λαϊκές αγορές θα λειτουργήσουν κανονικά την παραμονή Χριστουγέννων, δίνοντας την ευκαιρία στους καταναλωτές να προμηθευτούν τρόφιμα για το γιορτινό τραπέζι, αλλά και δώρα. Οι λαϊκές αγορές θα παραμείνουν κλειστές μόνο την Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου και την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου, ενώ το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου θα επανέλθουν σε κανονικό πρόγραμμα λειτουργίας.