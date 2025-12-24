Συναγερμός σήμανε στην Αστυνομία της Πάτρας το απόγευμα της Τρίτης 24 Δεκεμβρίου για κλέφτη που είχε μπει σε σούπερ μάρκετ την πλατείας Όλγας.

Σύμφωνα με τομικά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης εισήλθε στο κατάστημα ως πελάτης και άρχισε να αποσπά είδη από τα ράφια. Οι υπάλληλοι του σούπερ μάρκετ αντιλήφθηκαν έγκαιρα την κλοπή που βρισκόταν σε εξέλιξη και κατάφεραν να απομονώσουν τον νεαρό στο πίσω τμήμα του καταστήματος, ασφαλίζοντας παράλληλα τις εξόδους.

Αμέσως ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, άνδρες της οποίας έσπευσαν στο σημείο και συνέλαβαν τον δράστη, ο οποίος θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.