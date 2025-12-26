Σοβαρό επεισόδιο εκτυλίχθηκε στο Αγρίνιο ανήμερα των Χριστουγέννων, όταν ένας 36χρονος φέρεται να απείλησε μέλη οικογένειας με κυνηγετική καραμπίνα, προκαλώντας την επέμβαση των αστυνομικών της Ασφάλειας Αγρινίου.

Το περιστατικό καταγγέλθηκε από 53χρονη, η οποία κατέθεσε μήνυση εναντίον του δράστη. Ο άνδρας συνελήφθη το απόγευμα των Χριστουγέννων για παράβαση του νόμου περί όπλων και απειλή.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα.