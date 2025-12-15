Ένα νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας, όταν ένας νεαρός άνδρας εισέβαλε σε κατάστημα όπου εργαζόταν η σύντροφός του. Με την απειλή όπλου την εξανάγκασε να τον ακολουθήσει και την επιβίβασε σε αυτοκίνητο που περίμενε απ’ έξω.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό εκτυλίχθηκε το μεσημέρι, όταν ο νεαρός έφτασε στο σημείο μαζί με έναν φίλο του, ο οποίος οδηγούσε το όχημα διαφυγής. Ο δράστης μπήκε στο εσωτερικό του καταστήματος και, κρατώντας όπλο ρέπλικα, ανάγκασε τη φίλη του –με την οποία είχε προηγηθεί έντονος καβγάς– να τον ακολουθήσει.

Οι υπάλληλοι του καταστήματος, που έγιναν αυτόπτες μάρτυρες του επεισοδίου, ειδοποίησαν άμεσα την αστυνομία. Ο οδηγός του αυτοκινήτου φέρεται να άφησε το ζευγάρι λίγο αργότερα στην οδό Αχαρνών.

Εκεί, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον άνδρα και τη γυναίκα και τους μετέφεραν στο Γραφείο Ενδοοικογενειακής Βίας, το οποίο έχει αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης.