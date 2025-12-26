Ο Τσικίνιο ανήκει στους παίκτες της «χρυσής» εποχής του Ολυμπιακού, έχοντας ζήσει και συμβάλλει στην «πρώτη γραμμή» στην κατάκτηση του Κόνφερενς Λιγκ αλλά και του περσινού νταμπλ.

Είναι βασικό μέλος και φέτος έχοντας πια «δεθεί» για τα καλά με τον Πειραϊκό σύλλογο και όπως φαίνεται από το βίντεο που ανέβασε ο ίδιος στα σόσιαλ μίντια; Δεν είναι και ο μόνος στην οικογένεια του. Η μικρή του κόρη δείχνει έτοιμη για να πάει και να… οργανώσει την εξέδρα των οπαδών του Ολυμπιακού με το πάθος που ξεχειλίζει από μέσα της τραγουδώντας τον ύμνο της ομάδας.

Σε άπταιστα ελληνικά η κόρη του «Τσίκι» τραγουδάει τον ύμνο κουνώντας με πάθος τα χέρια της και δείχνει να το απολαμβάνει, όπως ο μπαμπάς της που «κεντάει» στα γήπεδα με τα ερυθρόλευκα. Η μικρή που όπως και όλη η οικογένεια του Τσικίνιο ζει από κοντά την πορεία του μπαμπά και όπως καταλαβαίνετε άπαντες είναι ήδη μια από τις πιο ένθερμες οπαδούς του Ολυμπιακού.

Δείτε το απίθανο βίντεο με την κόρη του Τσικίνιο