Ούτε φέτος φαίνεται να κινδυνεύουν τα Χριστούγεννα από έλλειψη δώρων κάτω από το δέντρο, καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία του δημοφιλούς ιστότοπου Flightradar24, το θρυλικό έλκηθρο του Άη Βασίλη έκανε και πάλι την εμφάνισή του στα ραντάρ. Η χριστουγεννιάτικη αποστολή ξεκίνησε επίσημα, με τα δώρα να βρίσκονται ήδη καθ’ οδόν προς όλες τις γωνιές του πλανήτη.

Οι λάτρεις της τεχνολογίας σε όλο τον κόσμο μπορούν να παρακολουθήσουν σε πραγματικό χρόνο τη διαδρομή του Άη Βασίλη, σχεδόν με την ίδια ακρίβεια που παρακολουθούνται τα εμπορικά αεροσκάφη. Το Flightradar24, αξιοποιώντας δεδομένα από δορυφόρους, επίγειους σταθμούς και πομπούς ADS-B, αποδεικνύει ότι ακόμη και οι πιο μυθικοί ιπτάμενοι ήρωες δεν μπορούν να ξεφύγουν από τα σύγχρονα συστήματα παρακολούθησης.

Τα στοιχεία που καταγράφηκαν δεν αφήνουν περιθώρια για αμφιβολίες σχετικά με τυχόν τεχνικό σφάλμα ή τυχαίο σήμα. Στην κατηγορία τύπου αεροσκάφους αναγράφεται «Sleigh» – δηλαδή έλκηθρο – ενώ ο κωδικός αναγνώρισης φέρει την χαρακτηριστική ένδειξη HOHOHO, αναφορά που δεν θα μπορούσε να ανήκει σε κανέναν άλλον πέρα από τον Άη Βασίλη.

Η διαδρομή που ακολουθεί αντιστοιχεί στην παραδοσιακή πορεία διανομής δώρων ανά τον κόσμο, επιβεβαιώνοντας ότι η εορταστική παράδοση παραμένει ζωντανή. Το γεγονός αυτό συνδυάζει τη μαγεία των Χριστουγέννων με το χιούμορ και τις δυνατότητες της ψηφιακής εποχής, δείχνοντας πόσο μακριά έχει φτάσει η τεχνολογία στη συλλογή και αξιοποίηση δεδομένων.

Όσοι θέλουν να μπουν στο πνεύμα των γιορτών μπορούν να παρακολουθήσουν την πορεία του Άη Βασίλη διαδικτυακά και να βεβαιωθούν ότι τα Χριστούγεννα θα φτάσουν και φέτος στην ώρα τους. Ο Άη Βασίλης βρίσκεται ήδη στον αέρα – και η τεχνολογία, όπως κάθε χρόνο, του κρατάει συντροφιά.

Δείτε Live το ταξίδι του ΕΔΩ