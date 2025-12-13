Ο Άγιος Βασίλης από το μαγευτικό Ροβανιέμι στέλνει το δικό του μήνυμα για τα φετινά Χριστούγεννα, υπενθυμίζοντας την αξία της ενότητας και της προσφοράς.

«Αυτά τα Χριστούγεννα, ελπίζω όλοι να έχουν στο μυαλό τους ότι έχουμε έναν κόσμο, ένα κοινό σπίτι», δηλώνει ο αγαπημένος πρωταγωνιστής των γιορτών, τονίζοντας τη σημασία της αλληλεγγύης.

Η ευχή του Άγιου Βασίλη είναι φέτος πιο επίκαιρη από ποτέ: να σκεφτούν οι άνθρωποι πώς οι γιορτές μπορούν να τους φέρουν πιο κοντά, πέρα από σύνορα και διαφορές.

Με την ομορφότερη εποχή του χρόνου να πλησιάζει, το χωριό του στη Λαπωνία «πλημμυρίζει» από επισκέπτες κάθε ηλικίας, που ταξιδεύουν για να τον συναντήσουν και να ζήσουν τη μαγεία των Χριστουγέννων.

Ηνωμένο Βασίλειο

Με μία εγκάρδια χειραψία, η βασίλισσα Καμίλα καλωσόρισε τον Άγιο Βασίλη σε κέντρο φροντίδας για παιδιά με δια βίου παθήσεις στο Λονδίνο, σκορπίζοντας χαμόγελα και συγκίνηση.

Η σύζυγος του Βρετανού μονάρχη φρόντισε ώστε τα Χριστούγεννα να έρθουν νωρίτερα για τα παιδιά που την υποδέχθηκαν με ενθουσιασμό και χαρά.

Στην εκδήλωση τη συνόδευσε ο νέος της ιπποκόμος, ο οποίος έκλεψε τις εντυπώσεις όταν τοποθέτησε διακοσμητικά με το σπαθί του στην κορυφή του χριστουγεννιάτικου δέντρου, προσθέτοντας μια πινελιά παράδοσης και χιούμορ.

Ηνωμένες Πολιτείες

Σαν σκηνή από παραμύθι μοιάζει η Νέα Υόρκη αυτήν την εποχή, με τη μεγαλούπολη να λάμπει κάτω από εκατομμύρια φώτα και στολισμούς.

Οι βιτρίνες της Saks Fifth Avenue μαγνητίζουν τα βλέμματα των περαστικών, ενώ το Rockefeller Center, με το εντυπωσιακό του δέντρο, δίνει τον ρυθμό των γιορτών.

Το παγοδρόμιο παραμένει σημείο συνάντησης για κατοίκους και επισκέπτες, που αναζητούν την τέλεια στιγμή για μια αναμνηστική φωτογραφία μέσα στη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα της πόλης που δεν κοιμάται ποτέ.