Κατάστημα όπου διεξάγονταν παράνομα τυχερά παίγνια, τύπου «φρουτάκια», εντόπισαν το τελευταίο 24ωρο στη Θεσσαλονίκη αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν τέσσερα άτομα – δύο εργαζόμενοι (η προσωρινά υπεύθυνη και μία υπάλληλος) καθώς και δύο πελάτες. Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος αναζητείται από τις αρχές.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά την έρευνα κατασχέθηκαν 33 ηλεκτρονικοί υπολογιστές με το αντίστοιχο περιφερειακό υλικό, ο κεντρικός server μέσω του οποίου διεξάγονταν τα παιχνίδια, καθώς και χρηματικό ποσό ύψους 555 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην εισαγγελέα ποινικής δίωξης, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί παιγνίων.