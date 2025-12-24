Δημοτική Συγκοινωνία αποκτά για πρώτη φορά η Αθήνα, καθώς το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα τη σχετική μελέτη. Το σχέδιο προβλέπει επτά γραμμές συνολικού μήκους 72,57 χιλιομέτρων και 291 στάσεων, με στόχο τη βελτίωση των μετακινήσεων εντός του δήμου.

Η μελέτη εκπονήθηκε στο πλαίσιο της στρατηγικής της δημοτικής αρχής για ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας και αύξηση της χρήσης των μέσων μαζικής μεταφοράς. Προβλέπεται παρουσία της Δημοτικής Αστικής Συγκοινωνίας σε καθεμία από τις επτά Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Αθηναίων.

Κάθε γραμμή θα συνδέει τουλάχιστον δύο γειτονικές Δημοτικές Κοινότητες, εξασφαλίζοντας τη διασύνδεση των γειτονιών και την πρόσβαση σε βασικούς πόλους έλξης, όπως σταθμούς του Μετρό και άλλους κόμβους μετεπιβίβασης.

Κατά τον σχεδιασμό δόθηκε έμφαση στην ελαχιστοποίηση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, ενώ η νέα συγκοινωνία θα λειτουργεί συμπληρωματικά με το δίκτυο του ΟΑΣΑ (ΗΣΑΠ, Μετρό, ΟΣΥ). Σύμφωνα με τη νομοθεσία, η μελέτη θα πρέπει να εγκριθεί από τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών και το υπουργείο Μεταφορών.

Δηλώσεις του δημάρχου Αθηναίων

«Σκοπός μας είναι να αποκτήσει η Αθήνα τη δική της Δημοτική Συγκοινωνία. Το προτεινόμενο δίκτυο θα συμβάλει σημαντικά στην κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση της πόλης. Βασίζεται σε τεκμηριωμένη μελέτη και σχεδιάστηκε για να κάνει τη ζωή των Αθηναίων πιο απλή και να μειώσει την εξάρτηση από το ΙΧ. Δημιουργούμε ένα σύγχρονο, φιλικό και συμπληρωματικό σύστημα μετακινήσεων, το οποίο αφορά κάθε αθηναίο πολίτη. Θέλουμε να συνδέσουμε όλες τις γειτονιές της πόλης. Η Δημοτική Συγκοινωνία αποτελεί εργαλείο κοινωνικής συνοχής, περιβαλλοντικής ευθύνης και ισότιμης πρόσβασης στην πόλη. Μια ουσιαστική παρέμβαση που βελτιώνει την καθημερινότητά μας», δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Η θέση της αντιδημάρχου

Η αντιδήμαρχος Αστικής Αναζωογόνησης και Ανθεκτικότητας Μάρω Ευαγγελίδου υπογράμμισε ότι η δημιουργία Δημοτικής Συγκοινωνίας αποτελεί διαχρονικό και πρωτοπόρο αίτημα για τον Δήμο. «Οι γραμμές συμπληρώνουν το υπάρχον ακτινωτό δίκτυο με κυκλικές διαδρομές και υπηρετούν τη βιώσιμη κινητικότητα και το όραμά μας για “Ανοιχτές Γειτονιές των 15 λεπτών”».