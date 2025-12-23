Δημοτική Συγκοινωνία θα αποκτήσει, όπως όλα δείχνουν, για πρώτη φορά η Αθήνα καθώς το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα τη μελέτη, που προβλέπει 7 γραμμές, συνολικού μήκους 72,57 χιλιομέτρων και 291 στάσεων.

Η εν λόγω μελέτη, που εκπονήθηκε στο πλαίσιο της γενικότερης στρατηγικής της δημοτικής αρχής για ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας μέσω της αύξησης της χρήσης μέσων μαζικής μεταφοράς στον αστικό ιστό προβλέπει παρουσία της Δημοτικής Αστικής Συγκοινωνίας σε καθεμία από τις 7 Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Αθηναίων. Κάθε Γραμμή, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα συνδέει τουλάχιστον δύο γειτονικές Δημοτικές Κοινότητες. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η σύνδεση των γειτονιών μεταξύ τους, καθώς και με τοπικούς πόλους έλξης, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται σημαντικοί κόμβοι μετεπιβίβασης, όπως οι σταθμοί του Μετρό.

Μάλιστα, κατά τον σχεδιασμό έχει καταβληθεί η μέγιστη δυνατή προσπάθεια για ελαχιστοποίηση των απαιτούμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων ενώ η Δημοτική Συγκοινωνία έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να λειτουργεί συμπληρωματικά με το δίκτυο του ΟΑΣΑ (ΗΣΑΠ, Μετρό, ΟΣΥ). Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με τη νομοθεσία, η μελέτη θα πρέπει να εγκριθεί από τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) και το υπουργείο Μεταφορών.

«Σκοπός μας είναι να αποκτήσει η Αθήνα τη δική της Δημοτική Συγκοινωνία. Το προτεινόμενο δίκτυο θα συμβάλει σημαντικά στην κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση της πόλης. Βασίζεται σε τεκμηριωμένη μελέτη και σχεδιάστηκε για να κάνει τη ζωή των Αθηναίων πιο απλή και να μειώσει την εξάρτηση από το ΙΧ. Δημιουργούμε ένα σύγχρονο, φιλικό και συμπληρωματικό σύστημα μετακινήσεων, το οποίο αφορά κάθε αθηναίο πολίτη. Θέλουμε να συνδέσουμε όλες τις γειτονιές της πόλης. Η Δημοτική Συγκοινωνία αποτελεί εργαλείο κοινωνικής συνοχής, περιβαλλοντικής ευθύνης και ισότιμης πρόσβασης στην πόλη. Μια ουσιαστική παρέμβαση που βελτιώνει την καθημερινότητά μας», δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Από την πλευρά της η αντιδήμαρχος Αστικής Αναζωογόνησης και Ανθεκτικότητας Μάρω Ευαγγελίδου τόνισε πως η δημιουργία Δημοτικής Συγκοινωνίας είναι ένα διαχρονικό και πρωτοπόρο αίτημα για τον Δήμο. «Οι γραμμές συμπληρώνουν το υπάρχον ακτινωτό δίκτυο με κυκλικές διαδρομές και υπηρετούν τη βιώσιμη κινητικότητα και το όραμά μας για “Ανοιχτές Γειτονιές των 15 λεπτών”».