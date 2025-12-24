Σημαντικά βελτιωμένη παρουσιάζεται τις τελευταίες ώρες η κυκλοφορία στο ρεύμα ανόδου από την Αθήνα προς τη Στερεά Ελλάδα, καθώς στο μπλόκο των αγροτών στη Θήβα άνοιξε και δεύτερη λωρίδα διέλευσης.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, η ροή των οχημάτων από την Αθήνα έως τη Θήβα έχει πλέον ομαλοποιηθεί αισθητά σε σχέση με νωρίτερα. Η κίνηση διεξάγεται χωρίς τις μεγάλες καθυστερήσεις που παρατηρήθηκαν τις προηγούμενες ώρες, ενώ οι οδηγοί κινούνται με μεγαλύτερες ταχύτητες, χωρίς να σχηματίζονται ουρές χιλιομέτρων.

Η παρέμβαση αυτή συνέβαλε στην αποσυμφόρηση ενός από τους πιο επιβαρυμένους κόμβους της εθνικής οδού, επιτρέποντας την ομαλότερη διέλευση τόσο των ΙΧ όσο και των λεωφορείων μέσα από το μπλόκο των τρακτέρ, υπό τη συνεχή επιτήρηση της Τροχαίας.

Ωστόσο, διαφορετική παραμένει η εικόνα στην περιοχή του Κάστρου Βοιωτίας. Εκεί, η κυκλοφορία συνεχίζεται με περιορισμούς, προκαλώντας καθυστέρηση που φτάνει περίπου τα 20 λεπτά σε διαδρομή πέντε χιλιομέτρων.

Οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και ακολουθούν τις οδηγίες των αστυνομικών δυνάμεων που βρίσκονται στο σημείο, προκειμένου να αποφευχθούν νέα προβλήματα στην κυκλοφορία.

Στην περιοχή της Αταλάντης, οι αγρότες έχουν αφήσει ανοιχτές δύο λωρίδες κυκλοφορίας, περιορίζοντας την ταλαιπωρία των οδηγών και επιτρέποντας την ομαλότερη ροή των οχημάτων. Αντίστοιχα, στον Μπράλο, η διέλευση γίνεται με μικρότερες καθυστερήσεις σε σχέση με τα προηγούμενα τμήματα της διαδρομής.

Οι αρχές καλούν τους οδηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στα σημεία όπου η κυκλοφορία διεξάγεται σε ένα ρεύμα. Η κατάσταση παραμένει μεταβαλλόμενη, καθώς η αυξημένη ροή οχημάτων από την Αθήνα προς τη Λαμία δημιουργεί νέες καθυστερήσεις στη Ριτσώνα, στη Θήβα και στο Κάστρο Βοιωτίας.