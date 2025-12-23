Το όραμα μιας καθημερινότητας χωρίς οικιακές αγγαρείες φαίνεται να πλησιάζει, καθώς η Google DeepMind αποκάλυψε το Apollo της Apptronik, ένα ρομπότ σχεδιασμένο να αναλαμβάνει σχεδόν κάθε εργασία.

Τον Δεκέμβριο της προηγούμενης χρονιάς, η Apptronik γνωστοποίησε τη σύναψη μιας στρατηγικής συνεργασίας με το εργαστήριο ρομποτικής της Google DeepMind. Πρόκειται για μια νέα συμμαχία που στοχεύει να επαναχαράξει τα όρια μεταξύ μηχανικής και ανθρώπινης προσαρμοστικότητας.

Η Google DeepMind, ο τομέας τεχνητής νοημοσύνης του παγκόσμιου τεχνολογικού ομίλου, συμπράττει με την αμερικανική εταιρεία τεχνολογίας με έδρα το Όστιν του Τέξας — μια επιχείρηση που έχει ήδη διακριθεί για την κατασκευαστική της τεχνογνωσία — με σκοπό να «δώσουν ζωή» στον Apollo.

Ουσιαστικά, σε αυτή τη σύμπραξη η Apptronik αναλαμβάνει το υλικό υπόβαθρο, ενώ η Google προσφέρει τη νοημοσύνη που το καθοδηγεί.

Το Gemini Robotics

Πρόκειται για ένα project που ενσωματώνει τις δυνατότητές του Gemini 3 και έχει σχεδιαστεί ρητά για να υποστηρίζει πολλαπλές ενσωματώσεις – από βιομηχανικά ρομπότ με δύο βραχίονες έως πλήρως ανθρωποειδείς μορφές όπως το Apollo.

Η πραγματική καινοτομία στηρίζεται στο Gemini Robotics, μια ειδική έκδοση προσαρμοσμένης στις απαιτήσεις της φυσικής κίνησης.

Κάπως έτσι το Apollo εκπαιδεύεται να κάνει περισσότερα από το να σηκώνει κουτιά ή να επαναλαμβάνει προγραμματισμένες βασικές κινήσεις εργοστασίου. Εκπαιδεύεται να κινείται στον ακατάστατο, απρόβλεπτο κόσμο στον οποίο ζούμε οι άνθρωποι: να ετοιμάζει μεσημεριανά γεύματα, να ταξινομεί ρούχα, να ανοίγει δοχεία και να ανταποκρίνεται ικανοποιητικά όταν του δίνονται αντικείμενα ή εργασίες που δεν έχει ξαναδεί.

Συνεχή λειτουργία με ελάχιστες διακοπές

Με ύψος περίπου 1,73 μέτρα και βάρος κοντά στα 73 κιλά, διαθέτει διαστάσεις που του επιτρέπουν να χρησιμοποιεί τα ίδια εργαλεία με τους ανθρώπους. Μπορεί να σηκώσει φορτία έως 25 κιλά, ενώ η μπαταρία του προσφέρει αυτονομία περίπου τεσσάρων ωρών και είναι σχεδιασμένη για εύκολη αλλαγή, επιτρέποντας συνεχή λειτουργία με ελάχιστες διακοπές.