Σε ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ασκεί σκληρή κριτική στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με αφορμή δηλώσεις του την Κυριακή ότι προτεραιότητά του «είναι η στήριξη του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος όλων των πολιτών, κάτι που αποτυπώνεται τόσο στις αυξήσεις, όσο και στην περαιτέρω μείωση των φορολογικών βαρών».

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης επικαλείται στοιχεία της Eurostat, σύμφωνα με τα οποία ο σταθερός δείκτης αγοραστικής δύναμης κατατάσσει την Ελλάδα στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως σημειώνει, τα στοιχεία αυτά «αποδεικνύουν και με αριθμούς αυτό που καταλαβαίνουν όλοι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες στην τσέπη τους».

Αναφερόμενος στο ζήτημα της στέγασης, ο ΣΥΡΙΖΑ υπενθυμίζει την τοποθέτηση του πρωθυπουργού ότι «το στεγαστικό είναι ένα ζήτημα που ξεπερνά τα εθνικά σύνορα», επισημαίνοντας παράλληλα τα πρόσφατα δεδομένα της Eurostat. Σύμφωνα με αυτά, το 2024 το 8,2% των πολιτών της ΕΕ ζούσε σε νοικοκυριά που δαπανούσαν πάνω από το 40% του εισοδήματός τους για στέγαση, ενώ στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 28,9%.

«Αυτή είναι η αληθινή, ζοφερή εικόνα των οικονομικών επιδόσεων της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας», σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι, ενώ το εισόδημα της πλειοψηφίας συρρικνώνεται, «χρήματα υπάρχουν για τα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας και των τραπεζών, τα bonus των γαλάζιων golden boys, τις γαλάζιες ακρίδες στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις αμαρτωλές συμβάσεις στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ».

Η ανακοίνωση καταλήγει με την επισήμανση ότι «αυτή είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, μια κρατικοδίαιτη, παρασιτική ομάδα που τρέφεται από δημόσιο χρήμα καταστρέφοντας το εισόδημα των Ελλήνων πολιτών».