Κριτική προς την κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, με αφορμή την καταβολή του δώρου Χριστουγέννων, θέτοντας ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης και ισότητας. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σχολίασε ότι για την πλειονότητα των εργαζομένων το δώρο αποτελεί «ανάσα» ή ευκαιρία για μια μικρή υπέρβαση, ωστόσο δεν αφορά όλους.

Όπως σημείωσε, οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι παραμένουν «δέσμιοι μιας μνημονιακής υποχρέωσης», καθώς δεν λαμβάνουν τον 13ο και 14ο μισθό. Ο κ. Φάμελλος απηύθυνε ερώτημα προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη: «Αφού υπάρχουν πλεονάσματα, ως πότε θα συντηρείτε κοινωνικές ανισότητες και αδικίες;».

Παράλληλα, επανέλαβε τη πάγια θέση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για κατάργηση του μνημονιακού νόμου και επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, καθώς και της 13ης σύνταξης. Στόχος, όπως είπε ο Σωκράτης Φάμελλος, είναι η τόνωση της αγοράς και η ενίσχυση του εισοδήματος των οικογενειών, ώστε οι πολίτες να περάσουν αξιοπρεπείς γιορτές. «Στην Προοδευτική Ελλάδα δεν υπάρχει κοινωνία δύο ταχυτήτων. Μία είναι η ταχύτητα, αυτή που μας πάει όλους μπροστά», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.