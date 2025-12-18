Τα δύο βασικά αιτήματα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επανέλαβε ο πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελλος, σε παρέμβασή του μετά την ομιλία του υπουργού Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη. Ο κ. Φάμελλος σχολίασε ότι ο υπουργός έκανε «πισωγύρισμα» και παραδέχτηκε πως ήταν λάθος το κλείσιμο των ΕΛΤΑ.

Ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης ζήτησε να παραμείνουν ανοικτά και τα 204 καταστήματα των ΕΛΤΑ, με πλήρες και αναλυτικό σχέδιο λειτουργίας. Παράλληλα, κάλεσε την κυβέρνηση να καταθέσει τις εκθέσεις των ορκωτών λογιστών και του εσωτερικού ελέγχου, προειδοποιώντας ότι η μη δημοσιοποίησή τους θα αποτελέσει λόγο πολιτικής κρίσης.

«Καμία δικαιολογία για τη σημερινή κατάσταση δεν έχετε», τόνισε απευθυνόμενος στον υπουργό. Υπογράμμισε ότι, εφόσον τα ΕΛΤΑ ήταν βιώσιμα το 2020, «το πλιάτσικο που ακολούθησε, με αναθέσεις, κατατμήσεις δεκάδων εκατομμυρίων και ‘Πάτσηδες’, οδήγησε να κλείσουν 204 καταστήματα, λανθασμένα και εις βάρος της ελληνικής υπαίθρου».

Κλείνοντας, ο Σωκράτης Φάμελλος επανέλαβε τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ υπέρ της σύστασης εξεταστικής επιτροπής, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν «πολιτικές ευθύνες και κατασπατάληση δημοσίου χρήματος» που πρέπει να διερευνηθούν.