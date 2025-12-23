Τέσσερις ανήλικοι, ηλικίας 13 και 14 ετών, κατηγορούνται ότι εισέβαλαν επανειλημμένα σε καφέ στα Πεύκα Θεσσαλονίκης, όπου εξύβριζαν τον ιδιοκτήτη, τους υπαλλήλους και θαμώνες, προκαλώντας παράλληλα φθορές στην τζαμαρία του καταστήματος πετώντας πέτρες.

Ύστερα από καταγγελία στις Αρχές, η αστυνομία ταυτοποίησε τους ανήλικους ως δράστες των περιστατικών. Σύμφωνα με την έρευνα, οι ίδιοι φέρονται να είχαν εμπλακεί και σε ανάλογο επεισόδιο σε κατοικία της ίδιας περιοχής, όπου εξύβρισαν τον ιδιοκτήτη και προκάλεσαν ζημιές στην αυλή του σπιτιού.

Οι λόγοι των ενεργειών τους παραμένουν άγνωστοι, ενώ από το Αστυνομικό Τμήμα Νεάπολης – Συκεών σχηματίστηκε δικογραφία, η οποία θα διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Παράλληλα, σε άλλη υπόθεση, ένας 15χρονος κατήγγειλε ότι δέχθηκε ξυλοδαρμό από 16χρονο στον Λαγκαδά. Ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα.