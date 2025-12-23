Η Dubai BC αντιμετωπίζει την Αρμάνι Μιλάνο, για την 18η αγωνιστική της Euroleague και ο Στέφανος Τσιτσιπάς να βρίσκεται στο γήπεδο και να παρακολουθεί από κοντά την αναμέτρηση.

Ο Ελληνας τενίστας βρίσκεται στο Ντουμπάι, όπου προετοιμάζεται για τη νέα αγωνιστική σεζόν και δεν έχασε την ευκαιρία να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση της Dubai BC με την Αρμάνι Μιλάνο για την Euroleague.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς εκμεταλλεύτηκε τον ελεύθερο χρόνο του και βρέθηκε το απόγευμα στην Coca-Cola Arena, με τον τηλεοπτικό φακό της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης να τον «πιάνει» στα court seats.

Λάτρης του μπάσκετ

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο συμπατριώτης μας παρακολουθεί από κοντά παιχνίδι μπάσκετ, αφού είναι ένα από τα αθλήματα που του αρέσει.