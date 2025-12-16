Απαντήσεις για την υπόθεση της υπερβολικής ταχύτητας στην Αττική Οδό, στην οποία ενεπλάκη το όνομα του Στέφανου Τσιτσιπά, έδωσε ο δικηγόρος της οικογένειας, Ελευθέριος Μανουσάκης. Το περιστατικό, που αφορά καταγραφή οχήματος να κινείται με 230 χιλιόμετρα την ώρα από κάμερα της Τροχαίας, έχει προκαλέσει έντονη δημόσια συζήτηση.

Σε παρέμβασή του στην εκπομπή Live News το απόγευμα της Δευτέρας (15/12/2025), ο κ. Μανουσάκης ξεκαθάρισε ότι ο Έλληνας τενίστας διαθέτει κανονικά δίπλωμα οδήγησης σε ισχύ στην Ελλάδα, διαψεύδοντας τα σχετικά σενάρια. Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν ήταν ο οδηγός του οχήματος τη στιγμή της καταγραφής.

Ο δικηγόρος τόνισε επίσης: «Ο αθλητής θέλει να επιστρέψει στην ησυχία του, προέρχεται από έναν μεγάλο τραυματισμό, και αν γίνεται όπως τόσο καιρό ήμασταν στα όρια της χαιρεκακίας, τώρα πρέπει να τον στηρίξουμε».