Σε εξέλιξη βρίσκεται η υπόθεση με το δίπλωμα οδήγησης του Στέφανου Τσιτσιπά, μετά τον εντοπισμό του να κινείται στην Αττική Οδό με ταχύτητα 210 χιλιομέτρων την ώρα. Ο γνωστός τενίστας καλείται να παραδώσει το δίπλωμά του στην Ελληνική Αστυνομία, όμως η διαδικασία έχει μετατραπεί σε πραγματικό σίριαλ.

Το μεσημέρι της Παρασκευής, ημέρα που έληγε η σχετική προθεσμία, στην Τροχαία της Αττικής Οδού εμφανίστηκε ο δικηγόρος του Τσιτσιπά. Σύμφωνα με πληροφορίες, ζήτησε παράταση προκειμένου να προσκομίσει έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι ο αθλητής δεν ήταν εκείνος που οδηγούσε το όχημα με υπερβολική ταχύτητα.

Όπως ανέφερε ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος, ο Στέφανος Τσιτσιπάς υποστηρίζει ότι στο τιμόνι βρισκόταν ο πατέρας του. Ο ίδιος οφείλει έως τη Δευτέρα να καταθέσει αποδεικτικά στοιχεία ότι την ημέρα της παράβασης βρισκόταν στο εξωτερικό ή, διαφορετικά, να παραδώσει το δίπλωμά του.

Οι αστυνομικές αρχές φέρεται να του ζήτησαν να αποστείλει ακόμη και φωτογραφία του διπλώματος μέσω γραπτού μηνύματος. Αν δεν το πράξει, αναμένεται να σχηματιστεί δικογραφία εις βάρος του για απείθεια.