H αντίστροφη μέτρηση πλησιάζει προς το τέλος της. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα πρέπει μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή να παραδώσει το δίπλωμα οδήγησης που διαθέτει για έναν ολόκληρο χρόνο, αφού οι ενστάσεις κι οι ισχυρισμοί του πατέρα του απορρίφθηκαν. Αν ο τενίστας δεν παρουσιαστεί, θα σχηματιστεί σε βάρος του δικογραφία για απείθεια.

Προσπάθησε ο πατέρας του

Τις προηγούμενες μέρες ο πατέρας και προπονητής του 27χρονου παρουσιάστηκε δύο φορές στις εγκαταστάσεις της Τροχαίας Αττικής Οδού και προσπάθησε να αναλάβει όλη την ευθύνη.

Έδειξε την απόδειξη από το πρόστιμο που είχε πληρωθεί και ζήτησε να καταθέσει το δικό του δίπλωμα, επειδή όπως ανέφερε, εκείνος οδηγούσε την πανάκριβη Lotus όταν εντοπίστηκε να τρέχει στον αυτοκινητόδρομο.

Το αίτημα του Απόστολου Τσιτσιπά δεν έγινε δεκτό

«O Απόστολος Τσιτσιπάς, επανήλθε τη Δευτέρα και ζήτησε ξανά από την Τροχαία να κάνει δεκτό το αίτημα του και να τον «αναγνωρίσει» ως οδηγό, κάτι το οποίο δεν έγινε. Ίδιες «πηγές» τονίζουν πως το αίτημα απορρίφθηκε αφού είχε περάσει το χρονικό περιθώριο της μιας εβδομάδας που δίνεται από τις αρχές για τις ενστάσεις».

Στον 28χρονο τενίστα είχε κοπεί κλήση για ταχύτητα 210 χλμ. την ώρα και του βεβαιώθηκε το πρόστιμο των 2.000 ευρώ που προβλέπεται.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έγινε ένας από τους πρώτους που παρέλαβαν ψηφιακή κλήση από το gov.gr. Τις πρώτες μέρες τηρήθηκε από την πλευρά του σιγή ιχθύος, με την μητέρα του στη συνέχεια να υποστηρίζει πως ο γιος της έλειπε στο εξωτερικό, όταν βεβαιώθηκε η παράβαση.

Οι οδηγοί που καταγράφονται από τις νέες κάμερες να παραβιάζουν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας θα βλέπουν στην προσωπική θυρίδα του gov.gr όλες τις λεπτομέρειες της παράβασης, καθώς και το ποσό του προστίμου που καλούνται να πληρώσουν.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει αφήσει πλέον την πρωτοβουλία των κινήσεων στον δικηγόρο του και αναμένεται με ενδιαφέρον η απόφαση που θα πάρει μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή.