Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει προθεσμία έως την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου για να παραδώσει το δίπλωμά του στην Τροχαία, διαφορετικά θα αντιμετωπίσει δικογραφία για απείθεια.

Η Τροχαία απέρριψε τον ισχυρισμό ότι οδηγούσε άλλος το όχημα που καταγράφηκε με 213 χλμ/ώρα στην Αττική Οδό. Παρά το γεγονός ότι ο πατέρας του τενίστα ανέλαβε την ευθύνη, οι αρχές δεν αποδέχθηκαν την εκδοχή αυτή.

Ως συνέπεια, στον Τσιτσιπά επιβλήθηκε πρόστιμο 2.000 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 12 μήνες. Ο νομικός του εκπρόσωπος ενημερώθηκε για την υποχρέωση παράδοσης του διπλώματος εντός της προθεσμίας, ενώ η μη συμμόρφωση θα οδηγήσει σε δικογραφία για απείθεια, επιβαρύνοντας περαιτέρω τη θέση του αθλητή.