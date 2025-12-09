Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση με την πρόσφατη κλήση του Στέφανου Τσιτσιπά. Σύμφωνα με την εκπομπή του Mega Live News, η έρευνα των Αρχών έδειξε ότι ο διάσημος τενίστας δεν διαθέτει ελληνικό δίπλωμα οδήγησης.

Οι αστυνομικοί προσπαθούν να βρούνε σε ποια χώρα έχει εκδοθεί το δίπλωμα του Στέφανου Τσιτσιπά.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η εκπομπή Live News, οι αστυνομικοί άρχισαν να ψάχνουν την υπόθεση όταν ο πατέρας του Απόστολος, πήγε την περασμένη Πέμπτη να παραδώσει το δίπλωμά του και δεν έγινε αποδεκτό από τις Αρχές και στη συνέχεια με έγγραφο που έστειλε τη Δευτέρα ζήτησε να αναγνωριστεί ως οδηγός και είδαν ότι το δίπλωμα του πατέρα του τενίστα ήταν γαλλικό.

Αναζητώντας στα αρχεία, οι Αρχές προσπάθησαν να εντοπίσουν το δίπλωμα οδήγησης του Στέφανου Τσιτσιπά, του 27ου στην παγκόσμια κατάταξη τενίστα, χωρίς ωστόσο να το βρουν.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει διορία μέχρι την Παρασκευή να προσκομίσει όποιο δίπλωμα οδήγησης διαθέτει από ξένη χώρα. Σε διαφορετική περίπτωση, θα σχηματιστεί σε βάρος του δικογραφία για απείθεια.