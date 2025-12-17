Ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες, καθώς «έξυπνες» κάμερες κατέγραψαν πολυτελές αυτοκίνητο που του ανήκει να κινείται με ταχύτητα 210 χλμ. στην Αττική Οδό.

Στον κορυφαίο Έλληνα τενίστα επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ, το οποίο και εξόφλησε, ωστόσο δεν έχει ακόμη παραδώσει το δίπλωμα οδήγησής του στις αρχές. Παρά τη δημοσιότητα που πήρε το περιστατικό, ο Τσιτσιπάς μοιράστηκε φωτογραφίες από τις διακοπές του στον Ινδικό Ωκεανό μαζί με τον αδελφό του, Πέτρο. Η μητέρα του είχε αφήσει να εννοηθεί, ότι την ημέρα της παράβασης ο τενίστας βρισκόταν στο εξωτερικό, γεγονός που –όπως υποστήριξε– αποδεικνύει πως δεν ήταν εκείνος πίσω από το τιμόνι.

Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Στέφανος Τσιτσιπάς σχολίασε με νόημα: «Ξεκουραζόμουν, λες και δεν ήξερα τι ερχόταν». Παράλληλα, εξακολουθεί να εκκρεμεί η παράδοση του διπλώματός του, καθώς ο ίδιος επιμένει ότι δεν οδηγούσε το όχημα τη στιγμή της καταγραφής.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η εκπομπή Buongiorno του MEGA, ο δικηγόρος του Στέφανου Τσιτσιπά κατέθεσε σήμερα έγγραφα, που αποδεικνύουν πως ο οδηγός του αυτοκινήτου ήταν ο πατέρας του, Απόστολος Τσιτσιπάς. Ο 58χρονος είχε εμφανιστεί στην Τροχαία για να παραδώσει το δίπλωμά του, όμως η διαδικασία δεν έγινε δεκτή, καθώς είχε παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα από την παράβαση μέχρι την ένστασή του.