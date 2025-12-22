Με επεισόδια και σωματικές συγκρούσεις ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής (21.12.25) η τελευταία ημέρα συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού στην Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας. Βουλευτές του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) και της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), ενεπλάκησαν σε συμπλοκή εντός της αίθουσας.

Για περίπου δέκα λεπτά επικράτησε ένταση, με ανταλλαγή μπουνιών και κλωτσιών μεταξύ βουλευτών των δύο κομμάτων, γεγονός που οδήγησε τον πρόεδρο της Βουλής, Νουμάν Κουρτουλμούς, στη διακοπή της συνεδρίασης. Οι άνδρες ασφαλείας χρειάστηκαν χρόνο για να αποκαταστήσουν την τάξη.

📹 Fists Fly in Turkey’s Parliament as Budget Vote Sparks Physical Clash pic.twitter.com/o67mhTzWrl — RT_India (@RT_India_news) December 22, 2025

Παρά τα επεισόδια, η τουρκική Εθνοσυνέλευση ενέκρινε τελικά τον Κεντρικό Κυβερνητικό Προϋπολογισμό για το 2026 με 320 ψήφους υπέρ και 249 κατά.

Η ένταση ξεκίνησε έπειτα από λεκτική αντιπαράθεση ανάμεσα στον βουλευτή Προύσας του AKP Μουσταφά Βαράνκ, και τον αναπληρωτή επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του CHP, Γκιοκάν Γκιουνάιντιν.

Ο Μουσταφά Βαράνκ, απευθυνόμενος προς τα έδρανα της αντιπολίτευσης, δήλωσε:«Φέρτε τον γενικό σας πρόεδρο, δεν πρέπει να με φοβάται. Ευτυχώς, το έθνος μας γνωρίζει πολύ καλά το ιστορικό του Οζέλ. Οι αγρότες που ζουν σε πόλεις που διοικούνται από δήμους του CHP ακόμη περιμένουν τα δωρεάν τρακτέρ που είχε υποσχεθεί ο Οζέλ».

Από την πλευρά του, ο Γκιοκάν Γκιουνάιντιν κατηγόρησε το κυβερνών κόμμα ότι «επιχειρεί να πιάσει πάτο με τέτοιες πολεμικές» και ότι «συκοφαντεί συστηματικά τους δήμους του CHP».

Η λεκτική αντιπαράθεση κλιμακώθηκε γρήγορα, με αποτέλεσμα να σημειωθούν σπρωξίματα που εξελίχθηκαν σε γενικευμένη συμπλοκή μεταξύ βουλευτών των δύο κομμάτων.