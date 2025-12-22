Σε μία τρυφερή εξομολόγηση στη γυναίκα του προχώρησε ο Γκόρντον Ράμσεϊ, με αφορμή την επέτειο του γάμου τους, δηλώνοντας πως παντρεύτηκε την καλύτερή του φίλη πριν από 29 χρόνια.

Ο διάσημος σεφ δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου φωτογραφίες από την κοινή του ζωή με την Τάνα Ράμσεϊ και την ευχαρίστησε για όσα του έχει προσφέρει.

«Πριν 29 χρόνια παντρεύτηκα την καλύτερη μου φίλη, τι ταξίδι και σε ευχαριστώ. Σ’ αγαπώ τόσο πολύ» έγραψε.