Ο τραγουδιστής του “Driving Home for Christmas”, Κρις Ρία, πέθανε σε ηλικία 74 ετών μετά από σύντομη ασθένεια. Σε δήλωση εκ μέρους της συζύγου και των δύο παιδιών του, ανέφεραν: «Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας Κρις. Πέθανε ειρηνικά στο νοσοκομείο νωρίτερα σήμερα, μετά από σύντομη ασθένεια, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του».

Γεννήθηκε στις 4 Μαρτίου 1951 στο Μίντλεσμπρο του Νορθ Ρίντινγκ του Γιορκσάιρ από Ιταλό πατέρα και Ιρλανδή μητέρα.

Ο Κρις είχε σοβαρά προβλήματα υγείας, όπως περιτονίτιδα, καρκίνο του παγκρέατος και διαβήτη. Το 2017, αποκαλύφθηκε ότι κάνει ενέσεις ινσουλίνης επτά φορές την ημέρα.

Ο καλλιτέχνης είναι συνώνυμος με την εορταστική περίοδο, από τότε που κυκλοφόρησε το 1986 το hit του “Driving Home for Christmas”.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Ρία, το τραγούδι «αφηγείται την ιστορία ενός κουρασμένου ταξιδιώτη που επιστρέφει στο σπίτι του, μια στιγμή ζεστασιάς, χιούμορ και εορταστικής διάθεσης που δεν έχει χάσει ποτέ τη μαγεία της».

Πηγές: Daily Mail, BBC