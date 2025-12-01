Νεκρή μέσα σε βαλίτσα βρέθηκε η 31χρονη influencer Στεφάνι Πίπερ, μία εβδομάδα μετά την εξαφάνισή της. Η άτυχη κοπέλα βρέθηκε σε δάσος στη Σλοβενία.

Οι έρευνες αποκάλυψαν στοιχεία που οδήγησαν τις αρχές στον πρώην σύντροφο της influencer από τη Σλοβενία, ο οποίος φέρεται να παραδέχτηκε τη δολοφονία της. Την στραγγάλισε και την έβαλε μέσα σε βαλίτσα.

Η Πίπερ είχε εξαφανιστεί στις 23 Νοεμβρίου, όταν επέστρεψε στο σπίτι της από ένα χριστουγεννιάτικο πάρτι. Σύμφωνα με την αστυνομία της Αυστρίας, έφτασε στο διαμέρισμά της με ταξί και συνοδευόμενη από φίλη, ωστόσο η οικογένειά της ενημέρωσε τις αρχές όταν δεν εμφανίστηκε σε προγραμματισμένη φωτογράφιση.

Σε δελτίο Τύπου στις 26 Νοεμβρίου, οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι η Πίπερ αγνοούνταν αφού «δεν εμφανίστηκε στη δουλειά και δεν μπορούσε να εντοπιστεί». Παράλληλα, ανακοίνωσαν ότι ο πρώην σύντροφός της είχε συλληφθεί σχετικά με την εξαφάνισή της.

Το αυστριακό μέσο Kronen Zeitung μετέδωσε ότι η influencer βρέθηκε νεκρή σε δάσος στη Σλοβενία, αφού ,σύμφωνα με τους ερευνητές, ο 31χρονος πρώην σύντροφός της φέρεται να παραδέχτηκε ότι τη στραγγάλισε και οδήγησε την αστυνομία στο σημείο όπου είχε κρύψει το πτώμα της μέσα σε μια βαλίτσα.

Οι αρχές ανέφεραν ότι «ο άνδρας πιστεύεται ότι είχε ταξιδέψει αρκετές φορές στη Σλοβενία με το αυτοκίνητό του» και «δεν μπορούσε να εντοπιστεί από την αστυνομία που ερευνούσε την υπόθεση».

Όπως πρόσθεσαν, «το βράδυ της Δευτέρας, 24 Νοεμβρίου 2025, η σλοβενική αστυνομία ανέφερε ότι ένα αυτοκίνητο είχε τυλιχτεί στις φλόγες στο πάρκινγκ ενός καζίνο κοντά στα σύνορα. Το αυτοκίνητο ανήκε στον 31χρονο άνδρα. Βρέθηκε σε μικρή απόσταση από το φλεγόμενο όχημα και συνελήφθη από τη σλοβενική αστυνομία. Έχει ζητηθεί η έκδοσή του στην Αυστρία».

Οι τελευταίες στιγμές της 31χρονης – «Κάποιος είναι στη σκάλα»

Δημοσιεύματα ανέφεραν ότι η Πίπερ είχε στείλει μήνυμα σε φίλη της στο WhatsApp, ενημερώνοντας ότι είχε φτάσει σπίτι της με ασφάλεια. Ωστόσο, λίγο αργότερα έστειλε νέο μήνυμα εκφράζοντας την ανησυχία ότι κάποιος βρισκόταν στη σκάλα της πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με την Kleine Zeitung, γείτονες είχαν ακούσει φωνές και φέρεται να είδαν τον πρώην σύντροφό της στο σημείο.

Την επόμενη ημέρα, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνελήφθησαν και δύο συγγενικά πρόσωπα του πρώην συντρόφου της 31χρονης. «Οι συλληφθέντες βρίσκονται υπό κράτηση και ανακρίνονται», ανέφεραν οι αρχές, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι «η ιατροδικαστική εξέταση του αυτοκινήτου του πρώην συντρόφου δεν έδωσε κανένα στοιχείο σχετικά με το πού βρισκόταν η αγνοούμενη».

Οι αυστριακές και σλοβενικές αρχές τόνισαν πως «διεξάγονται έρευνες και στις δύο χώρες και υπάρχει στενή συνεργασία μεταξύ των δύο αρχών». Παρά τις διεξοδικές έρευνες, «οι επιχειρήσεις έρευνας που διεξήχθησαν στη Σλοβενία μέχρι στιγμής δεν είχαν αποτέλεσμα – θα συνεχιστούν αύριο», σημείωσαν στο ενημερωτικό δελτίο τους.