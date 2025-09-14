Το «κατώφλι» του ανακριτή περνά αύριο το μεσημέρι 15 Σεπτεμβρίου γνωστή influencer της Ρόδου, καθώς από τις φωτογραφίσεις με αποκαλυπτικά σύνολα και καυτές πόζες… βρέθηκε στα κρατητήρια για διακίνηση ροζ κοκαΐνης.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από μήνυση για υπεξαίρεση αυτοκινήτου. Συγκεκριμένα, αφορμή στάθηκε ένα αυτοκίνητο που είχε μισθώσει η μητέρα της και οδηγούσε η ίδια η 28χρονη, για το οποίο όμως δεν είχε πληρωθεί μίσθωμα. Στις 29 Αυγούστου η εταιρεία κατέθεσε μήνυση κατά της γυναίκας που μίσθωσε το αυτοκίνητο για υπεξαίρεση. Το όχημα είχε GPS και το πρωί της Πέμπτης 11 Σεπτεμβρίου έδωσε στίγμα, ότι ήταν σταθμευμένο σε συγκεκριμένη οδό στη Ρόδο. Μόλις έφθασαν οι αστυνομικοί της ΔΙΑΣ, υπάλληλος της εταιρείας ενοικιάσεως τους έδωσε το αντικλείδι και στην έρευνα που έκαναν βρήκαν τα ναρκωτικά.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν δύο αυτοσχέδιες πλαστικές συσκευασίες με ροζ κοκαΐνη συνολικού βάρους 9,27 γραμμαρίων, τέσσερις ηλεκτρονικές ζυγαριές, 100 ευρώ και την άδεια οδήγησης της 28χρονης influencer. Το γεγονός ότι η κοκαΐνη που εντοπίστηκε, έχει ροζ χρώμα, στοιχείο σπάνιο για την ελληνική αγορά, σήμανε συναγερμό στις Αρχές σχετικά με την προέλευση και τα δίκτυα διακίνησης.

Η κατάθεση της μητέρας της influencer

Η πρώτη που έδωσε εξηγήσεις στις αρχές ήταν η μητέρα της. «Το αυτοκίνητο έχει μισθωθεί στο όνομά μου. Η κόρη μου είχε δηλωθεί ως οδηγός και είχε την αποκλειστική χρήση του αυτοκινήτου. Αγνοώ τα ναρκωτικά που βρέθηκαν μέσα στο όχημα», είπε χαρακτηριστικά.

Η μητέρα μπορεί να αγνοούσε τα ναρκωτικά, όχι όμως και η κόρη της, στην οποία οι αρχές πέρασαν χειροπέδες με την κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών. «Σαφώς αφορούσε μόνο την προσωπική της χρήση. Είναι ένας άνθρωπος, που εργάζεται σκληρά. Δυστυχώς απέκτησε την έξη πριν 5 χρόνια και, αν θέλετε, αυτό ήταν ένα καμπανάκι η σύλληψή της, προκειμένου και η ίδια να καταβάλει κάθε προσπάθεια για να απεξαρτηθεί», τονίζει ο Στέλιος Αεξανδρής, δικηγόρος της influencer.

Η influencer ισχυρίζεται επιπλέον ότι άφησε την κοκαΐνη στο αυτοκίνητο, καθώς δεν ήθελε να την πάρει στο σπίτι της και να τη δουν οι δικοί της.