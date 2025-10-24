Μία 23χρονη Βραζιλιάνα influencer, γνωστή για τις προκλητικές της πόζες στα social media, συνελήφθη μετά από πολυήμερη καταδίωξη, καθώς κατηγορείται ότι ηγείτο ενός μεγάλου κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της New York Post.

Η Μελίσα Σάιντ, που διαθέτει πάνω από 340.000 ακόλουθους στο Instagram, διέφευγε από την Aστυνομία από την Τετάρτη, όταν η Πολιτική Αστυνομία της Μπαΐα έκανε έρευνες σε πέντε ιδιοκτησίες της στη βορειοανατολική Βραζιλία, σύμφωνα με το τοπικό μέσο Correio. Η νεαρή η οποία παρουσιάζεται στα social media με μπικίνι και συχνά υποστηρίζει τη νομιμοποίηση της κάνναβης, θεωρείται ότι ήταν η αρχηγός μιας εγκληματικής οργάνωσης, που δραστηριοποιούταν στη διανομή κάνναβης και στο ξέπλυμα χρημάτων στις Πολιτείες Μπαΐα και Σάο Πάολο.

Σύμφωνα με τις αρχές, η Σάιντ συνελήφθη σε σπίτι φίλης της στη Μπαΐα μετά από εντατική επιχείρηση παρακολούθησης και συλλογής πληροφοριών. Η Αστυνομία είχε ξεκινήσει την έρευνα εις βάρος της το 2024, όταν είχε εντοπιστεί με ναρκωτικά σε αεροδρόμιο και είχε κατηγορηθεί, ότι έδινε συμβουλές στους ακόλουθούς της, για το πώς να αποφεύγουν τον εντοπισμό από τις αρχές κατά τη μεταφορά ναρκωτικών, ενώ διαφήμιζε τον εαυτό της μοιράζοντας «κιτ» με τσιγάρα κάνναβης στον δρόμο.

Οι έφοδοι της Τετάρτης, στο πλαίσιο της «Επιχείρησης Erva Afetiva» («αγάπη για το χόρτο», φράση που χρησιμοποιούσε και στο βιογραφικό της στο Instagram), οδήγησαν στη σύλληψη τριών ακόμη ατόμων, εκ των οποίων ένας κατηγορήθηκε για διακίνηση ναρκωτικών, μετά την κατάσχεση 1,4 κιλών μαριχουάνας τύπου «skank». Οι αρχές εντόπισαν επίσης 270 γραμμάρια χασίς, μικρότερες ποσότητες μαριχουάνας, ζυγαριές ακριβείας, πλαστικά σακουλάκια, κινητά τηλέφωνα, τραπεζικές κάρτες και δύο οχήματα που φέρεται να χρησιμοποιούνταν στις παράνομες δραστηριότητες.

Ο διευθυντής του Τμήματος Καταπολέμησης Διακίνησης Ναρκωτικών, Ερνάντες Τζούνιορ, δήλωσε πως «στόχος της επιχείρησης είναι η αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών, με κύριο πρόσωπο μία digital influencer που προωθεί το έγκλημα». Η έρευνα για τη συμμετοχή της στη διακίνηση ναρκωτικών βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, ενώ η ίδια αναμένεται να ανακριθεί παρουσία του δικηγόρου της και στη συνέχεια να παραμείνει υπό κράτηση έως την ακρόαση για την προσωρινή της κράτηση.

Αν κριθεί ένοχη, η Μελίσα Σάιντ αντιμετωπίζει ποινή έως και 25 ετών φυλάκισης. Στην τελευταία της ανάρτηση στο Instagram στις 2 Οκτωβρίου, η influencer εμφανιζόταν να καπνίζει κάτι που έμοιαζε με τσιγάρο κάνναβης, συζητώντας για τη νομιμοποίηση της ουσίας. Η Σάιντ ήταν παντρεμένη με τον επίσης influencer Τάσιο Μπασελάρ, ο οποίος πέθανε σε ποδηλατικό δυστύχημα τον Οκτώβριο του 2023.