Ο Ιρλανδός ταξιδιωτικός influencer Dara Tah προκάλεσε έντονες αντιδράσεις με βίντεο που ανήρτησε στο TikTok, στο οποίο επισκέπτεται απομονωμένη φυλή στην Παπούα της Ινδονησίας και τη χαρακτηρίζει «κανιβαλική».

Στο βίντεο, που τραβήχτηκε τον Αύγουστο, ο Tah και μια ομάδα τουριστών φτάνουν με βάρκα σε χωριό της φυλής, συνοδευόμενοι από τοπικό οδηγό. Όταν ένας άνδρας της φυλής εμφανίζεται οπλισμένος με τόξο και βέλη, οι επισκέπτες πανικοβάλλονται. Ο Tah προσπαθεί να ηρεμήσει την κατάσταση προσφέροντας πακέτα με αλάτι, αλλά ο αρχηγός της φυλής απορρίπτει την προσφορά, εκφράζοντας δυσαρέσκεια.

Ο οδηγός προειδοποιεί την ομάδα ότι δεν είναι ευπρόσδεκτοι και ότι η κατάσταση είναι επικίνδυνη, με αποτέλεσμα οι επισκέπτες να απομακρυνθούν γρήγορα.

Το βίντεο συγκέντρωσε περισσότερα από 500.000 likes αλλά και πλήθος επικριτικών σχολίων που καταδικάζουν τον χαρακτηρισμό της φυλής ως «κανιβαλικής» και καλούν σε σεβασμό προς τις τοπικές κοινότητες.

Η Παπούα που αποτελεί επαρχία της ανατολικής Ινδονησίας, φιλοξενεί πάνω από 250 φυλές με ξεχωριστές γλώσσες και παραδόσεις. Δεν έχει διευκρινιστεί ποια φυλή επισκέφθηκε ο Tah, ενώ ο χαρακτηρισμός που χρησιμοποίησε θεωρείται αβάσιμος και προσβλητικός.

Επίσης ο Dara Tah έχει αναπτύξει το προφίλ του μέσα από επικίνδυνα και ακραία ταξιδιωτικά εγχειρήματα, επισκεπτόμενος απομονωμένα ή επικίνδυνα μέρη ανά τον κόσμο. Με πάνω από 827.000 συνδρομητές στο YouTube και 721.000 ακολούθους στο TikTok, δηλώνει στόχο του να γίνει ο μεγαλύτερος YouTuber της Ιρλανδίας.

Τέλος η πρόσφατη αυτή ενέργεια φέρνει ξανά στο προσκήνιο τη συζήτηση για τα όρια μεταξύ της διαδικτυακής προβολής και του σεβασμού στις απομονωμένες κοινότητες που η διεθενής νομοθεσία προσπαθεί να θέσει ένα πλαίσιο για την προστασία τους.