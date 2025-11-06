Η fashion influencer σκυλίτσα Tika the Iggy που έχει χιλιάδες ακόλουθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πέθανε σε ηλικία 14 ετών.

Οι ιδιοκτήτες της ανακοίνωσαν τη θλιβερή είδηση τη Δευτέρα, αποκαλύπτοντας πως το αγαπημένο τους ιταλικό λαγωνικό, έφυγε από τη ζωή μετά από μία χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση όγκων από το συκώτι της. Η Tika έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χάρη στους ιδιοκτήτες της, Τόμας Σαπίρο και τον σύζυγό του Λούις, οι οποίοι την έντυναν με μια ποικιλία από αξιολάτρευτα ρούχα για τον λογαριασμό της στο Instagram, όπου είχε πάνω από 1,6 εκατομμύρια ακόλουθους.

Στην ανάρτησή του ο Σαπίρο αναφέρθηκε στις τελευταίες ημέρες του σκύλου, εκφράζοντας την συντριβή τους. Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη της η Tika είχε δύο όγκους στο συκώτι με τους κτηνιάτρους να συνιστούν χειρουργική αφαίρεση, παρά την προχωρημένη ηλικία της. Ο Σαπίρο αρχικά πίστεψε ότι η επέμβαση πήγε πολύ καλά, καθώς οι όγκοι αφαιρέθηκαν και δεν υπήρξαν εμφανείς επιπλοκές μετά την έξοδό της από το νοσοκομείο ζώων.

Αρχικά όλα φαίνονταν να πηγαίνουν καλά, ωστόσο την δεύτερη μέρα κάτι άλλαξε. «Έδειχνες τόσο κουρασμένη, δεν ήσουν ακριβώς ο εαυτός σου, κι όμως έβγαζες μια γαλήνη» συνέχισε ο Σαπίρο.