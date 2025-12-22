Με διάταξη του εποπτεύοντος εισαγγελέα του ελληνικού FBI φέρεται, σύμφωνα με πληροφορίες του Newsit, να έχουν δεσμευτεί τα περιουσιακά στοιχεία του αγρότη και συνδικαλιστή από τα Μάλγαρα, Κώστα Ανεστίδη. Ο ίδιος διαψεύδει την πληροφορία, επισημαίνοντας ότι λίγες ώρες νωρίτερα είχε πραγματοποιήσει ανάληψη χρημάτων από τον τραπεζικό του λογαριασμό.

Πηγές αναφέρουν ότι η προσωρινή δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων θεωρείται εύλογη, καθώς ο αγρότης ελέγχεται για ενδείξεις τέλεσης του αδικήματος της διακεκριμένης απάτης σχετικά με επιχορηγήσεις. Ωστόσο, όπως διευκρινίζεται, δεν έχει ασκηθεί εις βάρος του καμία κατηγορία.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής ελέγχεται για εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος των συμφερόντων της ΕΕ, πλαστογραφία και ψευδή βεβαίωση. Παράλληλα, ο εισαγγελέας του ελληνικού FBI φέρεται να διενεργεί ελέγχους και σε δύο ακόμη γνωστούς αγρότες.

Ο Κώστας Ανεστίδης, σε δηλώσεις του, υποστήριξε ότι δεν έχει διαπράξει καμία παράνομη πράξη, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Αν ήμουν παράνομος γιατί μου μπήκαν χρήματα στις 17 Δεκεμβρίου;»

Σε νέες δηλώσεις του το πρωί της Δευτέρας (22.12.2025), ο αγρότης υποστήριξε ότι οι πληροφορίες που κυκλοφόρησαν αποσκοπούν στο να πλήξουν το πρόσωπό του. Υπενθυμίζεται ότι ελέγχεται για επιδοτήσεις ύψους 122.000 ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς φέρονται να έχουν εντοπιστεί παρατυπίες στις δηλώσεις του.

Τα αγροτεμάχια στο μικροσκόπιο των αρχών

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται 16 αγροτεμάχια, για τα οποία εντοπίστηκαν αναντιστοιχίες μεταξύ κτηματογράφησης και δηλωθείσας ιδιοκτησίας την πενταετία 2019-2024.

Ο αγρότης ανέφερε ότι δημοσιεύματα έκαναν λόγο για «πάγωμα» των τραπεζικών του λογαριασμών, κάτι που διαψεύδει, υποστηρίζοντας πως είχε πραγματοποιήσει αναλήψεις λίγες ώρες πριν. Παράλληλα, τόνισε ότι είναι «αθώος και καθαρός σαν αστραπή».

«Είπαν πως έχουν δεσμευτεί οι λογαριασμοί μου ενώ πριν από λίγες ώρες είχα κάνει αναλήψεις για να πληρώσω τις υποχρεώσεις μου. Μαζεύτηκε το χωριό μου εδώ για να μου συμπαρασταθεί. Τα 16 αγροτεμάχια είναι ιδιόκτητα και 1 νοικιασμένο. 17 είναι τα αγροτεμάχια που δηλώνω και την τελευταία δεκαετία. Είναι σταθερά τα χωράφια που σπέρνω. Τα 16 αγροτεμάχια, το σύνολο των δηλώσεων που κάνω εγώ τα τελευταία πέντε χρόνια που λέμε, από το 2019, είναι 312 στρέμματα», ανέφερε αρχικά.

«. Το να δηλώσεις επιπλέον στρέμματα, αν δεν έχεις δικαιώματα, πώς θα πάρεις επιδότηση;», πρόσθεσε δείχνοντας σχετικά έγγραΕίναι όλα ιδιόκτητα και δεν υπάρχει κάτι να κρύψει κανείςφα.

«Έχω επιστροφή ειδικού Φόρου Κατανάλωσης με ημερομηνία 17/12. Αν τελικά ήμουν παράνομος και ήμουν υπό έλεγχο η ΑΑΔΕ, πώς με έβαλαν λεφτά στις 17 του μηνός;», κατέληξε ο Κώστας Ανεστίδης.