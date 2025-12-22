Δέκα άτομα, ηλικίας από 18 έως 48 ετών, κατηγορούνται για συμμετοχή σε σειρά διακεκριμένων κλοπών στο Λιγνιτικό Κέντρο της ΔΕΗ Μεγαλόπολης, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Οι δράστες φέρονται να αφαίρεσαν εξοπλισμό και καλώδια ηλεκτροδότησης, προκαλώντας συνολική ζημία που υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, συνδρομή σε τέλεση κλοπών, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Εξιχνίαση 25 κλοπών και μίας απόπειρας

Όπως αναφέρει η Αστυνομία, ύστερα από μεθοδική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης, εξιχνιάστηκαν 25 περιπτώσεις κλοπών και μία απόπειρα στην περιοχή της Αρκαδίας. Οι πράξεις φέρονται να τελέστηκαν από τον Ιούνιο του 2024 έως και τις 13 Μαΐου 2025.

Οι κατηγορούμενοι, ενεργώντας από κοινού, εισέρχονταν στις εγκαταστάσεις του Λιγνιτικού Κέντρου τις βραδινές ώρες, χρησιμοποιώντας οχήματα και εκμεταλλευόμενοι αφύλακτες διαβάσεις. Στη συνέχεια, προκαλούσαν φθορές σε συστήματα συναγερμού και αφαιρούσαν τμήματα εξοπλισμού, οδηγώντας σε προσωρινές ή μακροπρόθεσμες διακοπές λειτουργίας των εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι περισσότερες από τις κλοπές διαπιστώθηκαν κατά τη διάρκεια της αστυνομικής έρευνας, χωρίς να έχουν προηγουμένως καταγγελθεί στις αρχές. Η δικογραφία θα υποβληθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης.