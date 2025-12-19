Στο Νέο Κόσμο συνελήφθη το πρωί της Τετάρτης 12 Δεκεμβρίου ένας 41χρονος αλλοδαπός, καταζητούμενος με διεθνές ένταλμα σύλληψης από τις Αρχές της Τουρκίας για σοβαρά αδικήματα, μεταξύ των οποίων διακίνηση ναρκωτικών, ληστεία, κλοπή και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 41χρονος φέρεται να είχε την ευθύνη φυτείας 113 δενδρυλλίων κάνναβης σε περιοχή της Τουρκίας τον Αύγουστο του 2017. Παράλληλα, κατηγορείται ότι τα έτη 2014 και 2009 διέπραξε ληστεία σε γραφεία εταιρείας και κλοπές μηχανών σκαφών αντίστοιχα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, προκειμένου να κινηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται για την έκδοσή του.