Τρεις 16χρονοι συνελήφθησαν το βράδυ της Κυριακής στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενοι ότι παραβίασαν τέσσερις θυρίδες εταιρείας ταχυμεταφορών.

Από τη μία θυρίδα φέρονται να αφαίρεσαν ένα ζευγάρι παπούτσια. Οι ανήλικοι εντοπίστηκαν από δικυκλιστές αστυνομικούς και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή.

Την ίδια ώρα, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. συνέλαβαν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναν 28χρονο, ο οποίος διέρρηξε συνεργείο αυτοκινήτων. Σύμφωνα με την αστυνομία, αφαίρεσε χρηματικό ποσό και λάδια μηχανής, τα οποία επιστράφηκαν στον ιδιοκτήτη.

Επιπλέον, 28χρονος υπάλληλος μίνι μάρκετ στα Νέα Μάλγαρα συνελήφθη, καθώς κατηγορείται ότι υπεξαίρεσε από την επιχείρηση χρήματα και δύο προπληρωμένες κάρτες συνολικής αξίας 200 ευρώ. Την υπόθεση εξιχνίασε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δέλτα.