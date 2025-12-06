Δύο 18χρονοι συνελήφθησαν τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη με την αυτόφωρη διαδικασία, καθώς εισήλθαν σε κατάστημα παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς δεμάτων και εγγράφων. Οι νεαροί αφαίρεσαν αντικείμενα από τρεις αυτόματες θυρίδες παραλαβής δεμάτων και προκάλεσαν φθορές σε ακόμη επτά, προσπαθώντας να τις παραβιάσουν.

Από την αστυνομία κατασχέθηκαν διάφορα αντικείμενα και ένα κατσαβίδι, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για τη διάρρηξη. Τα κλοπιμαία θα επιστραφούν σε εκπρόσωπο της εταιρείας ταχυμεταφορών.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια δικαστική Αρχή, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.