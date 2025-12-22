Στον «αέρα» βρίσκεται η έξοδος των εκδρομέων των Χριστουγέννων, οι οποίοι δύο 24ωρα πριν δεν γνωρίζουν εάν θα βρουν τις εθνικές οδούς ανοιχτές αλλά και από ποιες διαδρομές και σε πόσες ώρες θα μπορέσουν να φτάσουν στους προορισμούς τους.

Ωστόσο η Αστυνομία φαίνεται πώς δεν είναι διατεθειμένη σε πολλές περιπτώσεις να επιτρέψει την κυκλοφορία των οχημάτων από δρόμους πολύ στενούς δίπλα στα τρακτέρ λέγοντας πως κάτι τέτοιο θα ήταν επικίνδυνο για την ασφάλειά τους.

Καταγγέλουν την κυβέρνηση

Οι αγρότες καταγγέλλουν την κυβέρνηση για «τη συνειδητή επιχείρηση ταλαιπωρίας του λαού και συκοφάντησης του αγώνα μας. Με εντολή του Μαξίμου, η Αστυνομία κλείνει τους εθνικούς δρόμους χωρίς λόγο, μετατρέποντας τον ταξιδιώτη σε “όμηρο” και τον αγρότη σε “εχθρό”».

Όπως προσθέτουν, μέσω ανακοίνωσης την οποίαν εξέδωσε η Γραμματεία της Πανελλαδικής Επιτροπή των Μπλόκων (ΠΕΜ):

«Την ίδια τακτική ακολούθησε και σήμερα στην μεγάλη κινητοποίηση του Μπλόκου Νίκαιας, με την συμμετοχή του μπλόκου Ε – 65 Καρδίτσας και του Λόγγου Τρικάλων, στα Τέμπη, παρά την διαβεβαίωση και απόφαση του Μπλόκου να επιτρέψει την διέλευση των ΙΧ και Λεωφορείων από την ΠΑΘΕ. Όχι μόνο δεν συνέβη αυτό αλλά παρέκαμψε την κυκλοφορία μέσω Κατερίνης – Ελασσόνας σχηματίζοντας ουρές χιλιομέτρων. Ενώ στην κοιλάδα των Τεμπών το μπλόκο Πυργετού είχε τρακτέρ στον δρόμο συμμετέχοντας στην κινητοποίηση αλλά επιτρέποντας την διέλευση των ΙΧ, η αστυνομία με άνωθεν εντολή έκανε παράκαμψη χιλιομέτρων στην Ραψάνη μέσα από χωματόδρομο.

«Πρόκληση»

Είναι πρόκληση να βάζουν τους οδηγούς να πληρώνουν κανονικά διόδια και λίγα μέτρα μετά να τους πετάνε έξω στον παράδρομο (όπως π.χ. συμβαίνει στην Τραγάνα)! Η κυβέρνηση διασφαλίζει τα κέρδη των εταιρειών διοδίων, ενώ την ίδια στιγμή στέλνει τον κόσμο σε παρακάμψεις δεκάδων χιλιομέτρων.

Ενώ τις προηγούμενες ημέρες εμείς οι αγρότες δείξαμε την αλληλεγγύη μας ανοίγοντας τις μπάρες των διοδίων, η κυβέρνηση απαντά με αποκλεισμούς δεκάδες χιλιόμετρα μακριά από τα μπλόκα μας για να κινητοποιήσει τον κοινωνικό “αυτοματισμό”.

Υπάρχει λύση και η κυβέρνηση την αγνοεί: Μέσω της Αστυνομίας θα μπορούσε, σε συνεννόηση με τις επιτροπές των μπλόκων, να εξασφαλίζει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων μέσα από τα σημεία της διαμαρτυρίας»

Μπλόκο στις σήραγγες

Νωρίς το μεσημέρι της Δευτέρας (22.12.2025) οι αγρότες έστησαν μπλόκο στις σήραγγες των Τεμπών απαγορεύοντας τη διέλευση των φορτηγών. Για την ασφάλεια των οδηγών, η Τροχαία απαγόρευσε σε όλα τα οχήματα την κυκλοφορία.

Συγκεκριμένα, η Τροχαία έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο που δείχνει πως ο δρόμος που δίνουν οι αγρότες είναι πολύ στενός. Όπως λένε, δεν μπορούν να αφήσουν ελεύθερη διέλευση από αυτούς τους δρόμους.

Οι αγρότες από την άλλη ανοίγουν δρόμους και διόδια και λένε πως οι οδηγοί μπορούν να πάνε διακοπές, αν η Τροχαία δεν τους εμποδίσει. Τα εμπόδια, όπως λένε, είναι μόνο για τα εμπορικά οχήματα και τα ΙΧ περνάνε κανονικά. Ωστόσο, η Τροχαία δεν φαίνεται να έχει την ίδια γνώμη.

Ηδη, ο χρόνος που απαιτείται για να ταξιδέψει κάποιος από την Αθήνα σε άλλες πόλεις έχει αυξηθεί σημαντικά.

Ενδεικτικά:

Αθήνα – Θεσσαλονίκη: Από 6:30 ώρες στις 10 ώρες

Αθήνα – Λάρισα : Από 4:30 ώρες στις 6:30 ώρες

Αθήνα – Πύργος: Από 3:30 ώρες στις 4:20 ώρες

Αθήνα – Ιωάννινα: Από 5 ώρες στις 9:30 ώρες

Μετ’ εμποδίων η έξοδος των εορτών

Η αγωνία χιλιάδων εκδρομέων των Χριστουγέννων κορυφώνεται για το αν θα καταφέρουν να ταξιδέψουν μέσω των εθνικών οδών για τους προορισμούς τους.

«Θα βγάλουμε άκρη τα τρακτέρ μας, όσο πιο κοντά γίνεται στη ΛΕΑ προς στις μπάρες, θα δώσουμε δύο λωρίδες κυκλοφορίας άνετες», λέει ο Κυριάκος Κυριαζής, πρόεδρος αγροτικού συλλόγου Ορχομενού.

Τα τρακτέρ φαίνεται πως θα παραμείνουν στο πλάι των αυτοκινητοδρόμων για να περνούν τα διερχόμενα οχήματα. Η Τροχαία ωστόσο στήνει μπλόκο στη μαζική χριστουγεννιάτικη έξοδο υπό αυτές τις συνθήκες, κρίνοντας ότι η διέλευση των οχημάτων ενέχει δυνητικούς κινδύνους..

Τα μπλόκα

Στην εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης υπάρχουν επτά μπλόκα. Στο μεγαλύτερο εξ αυτών, στη Νίκαια της Λάρισας, οι αγρότες προτίθενται να αφήσουν ανοιχτές δύο λωρίδες, δίχως ωστόσο να μετακινήσουν τα πρόχειρα καταλύματα που έχουν δημιουργήσει στην άκρη του δρόμου.

﻿</p><p>

Αν τελικώς η διέλευση από τα μπλόκα δεν επιτραπεί, το ταξίδι επί της εθνικής οδού θα μετατραπεί σε «Οδύσσεια», μέσω των παραδρόμων.

Από Αθήνα για Θεσσαλονίκη, μία διαδρομή υπό κανονικές συνθήκες 5 ωρών, θα πρέπει να υπολογίζεται τουλάχιστον στις 9. Η Λάρισα από 4,5 ώρες φθάνει στις 6,5 ώρες, ενώ για Γιάννενα μία διαδρομή 5 ωρών θα χρειαστούν 9,5.

Την ίδια ταλαιπωρία και στον δρόμο της επιστροφής.

Στην Πάτρα, προς το παρόν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ αγροτών και Αστυνομίας δεν έχουν βγάλει λευκό καπνό.

Κλειστός ο διάλογος με την κυβέρνηση, ανοιχτή η διέλευση στην κοινωνία. Αυτός είναι ο στόχος και του μπλόκου στην πόλη της Καλαμάτας.

﻿</p><p>

Λίγες ώρες πριν την πρώτη, μαζική έξοδο για τις γιορτές, ο τρόπος μετακίνησης των εκδρομέων εξακολουθεί να αποτελεί μεγάλο μυστήριο.