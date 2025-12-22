Αλλαγές στα ταξίδια εντός ΕΕ φέρνει ο νέος ευρωπαϊκός κανονισμός, καθώς από τον Αύγουστο του 2026 οι παλαιού τύπου ελληνικές ταυτότητες παύουν να ισχύουν ως αποδεκτά ταξιδιωτικά έγγραφα. Οι Έλληνες πολίτες θα χρειάζονται τη νέα ηλεκτρονική ταυτότητα ή διαβατήριο για τις μετακινήσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με τον κανονισμό, όσοι δεν έχουν αντικαταστήσει την παλαιά τους ταυτότητα έως τότε, θα μπορούν να ταξιδεύουν σε χώρες της ΕΕ μόνο με διαβατήριο, ακόμη και για σύντομα ταξίδια αναψυχής ή επαγγελματικές μετακινήσεις.

Ποιες ταυτότητες θα παραμείνουν έγκυρες

Οι αστυνομικές ταυτότητες που έχουν εκδοθεί μετά το 2000 εξακολουθούν να γίνονται δεκτές για ταξίδια εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ζώνης Σένγκεν, εφόσον πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις.

Απαιτείται να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και με λατινικούς χαρακτήρες, ενώ η ταυτότητα πρέπει να βρίσκεται σε καλή φυσική κατάσταση, χωρίς φθορές που δυσκολεύουν τον έλεγχο.

Δεν υπάρχει διάκριση ανάμεσα σε χειρόγραφες και μηχανογραφημένες ταυτότητες, αρκεί να πληρούνται τα παραπάνω κριτήρια. Ωστόσο, οι παλαιές ταυτότητες χωρίς λατινική γραφή ή με εμφανείς αλλοιώσεις θεωρούνται πλέον μη συμβατές με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας.

Τι ισχύει για ταξίδια στην ΕΕ και τη Ζώνη Σένγκεν

Η αλλαγή αφορά όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Ολλανδία και η Σουηδία, καθώς και τις χώρες της Ζώνης Σένγκεν, μεταξύ των οποίων η Ελβετία, η Νορβηγία και η Ισλανδία.

Η συμμόρφωση με τον νέο κανονισμό είναι απαραίτητη, καθώς οι συνοριακοί έλεγχοι βασίζονται πλέον σε αυστηρότερα πρότυπα ταυτοποίησης και ασφάλειας.

Οι αρχές καλούν τους πολίτες να ελέγξουν εγκαίρως τον τύπο και την κατάσταση της ταυτότητάς τους, ιδιαίτερα όσοι σχεδιάζουν ταξίδια μετά τον Αύγουστο του 2026. Η κατοχή της νέας ηλεκτρονικής ταυτότητας ή ενός έγκυρου διαβατηρίου θα αποτελεί τη μόνη ασφαλή επιλογή για ανεμπόδιστα ταξίδια εντός Ευρώπης.