Από τις 6 Νοεμβρίου 2025, η έκδοση των νέων δελτίων ταυτότητας στην Ελλάδα συνδέεται πλέον με τον Προσωπικό Αριθμό (Π.Α.), ο οποίος αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για τη διαδικασία. Ωστόσο, χιλιάδες πολίτες έχουν εκδώσει τη νέα τους ταυτότητα πριν από την πλήρη λειτουργία του συστήματος αυτόματης απόδοσης του Προσωπικού Αριθμού. Για αυτούς, η ταυτότητα δεν περιλαμβάνει το νέο στοιχείο, δημιουργώντας ένα κενό που χρειάζεται διευθέτηση.

Το καλό είναι ότι η λύση δεν άργησε να εμφανιστεί. Μέσα από το Gov.gr Wallet, κάθε πολίτης μπορεί πλέον να έχει άμεση πρόσβαση στον Προσωπικό Αριθμό του, όποτε τον χρειάζεται, χωρίς να χρειάζεται να αλλάξει αμέσως την ταυτότητά του. Έτσι, ακόμα και αν η ταυτότητα δεν είναι πλήρης, οι πολίτες μπορούν να χρησιμοποιούν κανονικά τις υπηρεσίες που απαιτούν τον Π.Α., με ασφάλεια και χωρίς γραφειοκρατικά εμπόδια.

Προϋποθέσεις για την έκδοση νέας ταυτότητας

Η αίτηση για την έκδοση νέου δελτίου ταυτότητας γίνεται αυτοπροσώπως στην αρμόδια Αρχή έκδοσης και απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

Φωτογραφία σε ψηφιακή μορφή

Η λήψη μπορεί να γίνει απευθείας στην Αρχή ή μέσω πιστοποιημένου φωτογράφου που ανεβάζει τη φωτογραφία στην εφαρμογή myPhoto του gov.gr. Ο πολίτης λαμβάνει έναν κωδικό, τον οποίο συνδέει με το ΑΦΜ του και εξουσιοδοτεί την εφαρμογή «Έκδοση/Αντικατάσταση Δελτίων Ταυτότητας Ελλήνων Πολιτών» να την αντλήσει.

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση

Συμπληρώνεται και εκτυπώνεται από την Αρχή έκδοσης, με στοιχεία που αντλούνται αυτεπάγγελτα από το Μητρώο Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών. Ο πολίτης την υπογράφει τόσο ηλεκτρονικά όσο και χειρόγραφα.

Ηλεκτρονικό Παράβολο 10 ευρώ

Για πολύτεκνους, το κόστος είναι μειωμένο στα 5 ευρώ, ενώ σε όλες τις περιπτώσεις προστίθεται ένσημο της Ελληνικής Αστυνομίας αξίας 0,50 ευρώ. Όλα τα παράβολα εκδίδονται μέσω της υπηρεσίας e-Παράβολο.

Δακτυλικά αποτυπώματα

Κατά τη διαδικασία, λαμβάνονται δύο αποτυπώματα δεικτών με ειδικό ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Σε περίπτωση αδυναμίας, χρησιμοποιούνται άλλα δάχτυλα με συγκεκριμένη σειρά. Αν η λήψη αποτυπωμάτων είναι προσωρινά αδύνατη, το νέο δελτίο εκδίδεται με ισχύ ενός έτους αντί δέκα.

Πρόσθετες επιλογές και στοιχεία

Το όνομα, επώνυμο και πατρώνυμο θα αναγράφονται και στα λατινικά, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 743. Αν κάποιος επιθυμεί διαφορετική γραφή, πρέπει να προσκομίσει έγγραφο που το αποδεικνύει.

Προαιρετικά, μπορεί να αναγραφεί η ομάδα αίματος και το Rhesus, με σχετική ιατρική βεβαίωση ή κάρτα αιμοδότη.

Αν υπάρχουν τατουάζ στο πρόσωπο, απαιτείται ιατρική βεβαίωση που να πιστοποιεί τον μόνιμο χαρακτήρα τους.