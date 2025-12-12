Από τις 6 Νοεμβρίου 2025, το ελληνικό Δημόσιο εισέρχεται σε μια νέα ψηφιακή εποχή με την πλήρη λειτουργία της αυτόματης έκδοσης του Προσωπικού Αριθμού (Π.Α.). Παράλληλα, χιλιάδες πολίτες έχουν ήδη εκδώσει τη νέα ταυτότητα πριν από την απόδοση του αριθμού. Ωστόσο, ο Προσωπικός Αριθμός πλέον αποτελεί βασική προϋπόθεση και πρέπει να αναγράφεται στο δελτίο ταυτότητας.

Τι ισχύει για όσους έχουν νέα ταυτότητα χωρίς Προσωπικό Αριθμό

Για τους πολίτες που απέκτησαν τη νέα ταυτότητα πριν την ενεργοποίηση του Προσωπικού Αριθμού και δεν τον έχουν επάνω στο έγγραφο, προβλέπεται λύση. Μέσω του Gov.gr Wallet, μπορούν να έχουν ανά πάσα στιγμή ασφαλή και άμεση πρόσβαση στον Προσωπικό τους Αριθμό.

Η δυνατότητα αυτή διασφαλίζει ίσους όρους πρόσβασης στις προσωπικές πληροφορίες και καλύπτει το υπάρχον κενό, ώστε όλοι οι πολίτες να γνωρίζουν τον αριθμό τους, ακόμη κι αν δεν εμφανίζεται στην ταυτότητά τους.

Προϋποθέσεις για την έκδοση νέας ταυτότητας

Η αίτηση για την έκδοση νέου δελτίου ταυτότητας πραγματοποιείται αυτοπροσώπως στην αρμόδια Αρχή. Απαιτούνται συγκεκριμένα δικαιολογητικά:

Φωτογραφία σε ψηφιακή μορφή

Η λήψη μπορεί να γίνει είτε στην Αρχή είτε μέσω πιστοποιημένου φωτογράφου που ανεβάζει τη φωτογραφία στην εφαρμογή myPhoto του gov.gr. Ο πολίτης λαμβάνει έναν κωδικό, τον οποίο συνδέει με το ΑΦΜ του και εξουσιοδοτεί την εφαρμογή «Έκδοση/Αντικατάσταση Δελτίων Ταυτότητας Ελλήνων Πολιτών» να αντλήσει τη φωτογραφία.

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση

Το έντυπο συμπληρώνεται και εκτυπώνεται από την Αρχή έκδοσης, με στοιχεία που αντλούνται αυτεπάγγελτα από το Μητρώο Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών. Ο πολίτης υπογράφει τόσο ηλεκτρονικά όσο και χειρόγραφα.

Ηλεκτρονικό Παράβολο 10 ευρώ

Για πολύτεκνους το κόστος μειώνεται στα 5 ευρώ, ενώ προστίθεται ένσημο της Ελληνικής Αστυνομίας αξίας 0,50 ευρώ. Όλα τα παράβολα εκδίδονται μέσω της υπηρεσίας e-Παράβολο.

Δακτυλικά αποτυπώματα

Κατά τη διαδικασία λαμβάνονται δύο αποτυπώματα δεικτών με ειδικό ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, χρησιμοποιούνται άλλα δάχτυλα με προκαθορισμένη σειρά. Σε περίπτωση προσωρινής αδυναμίας, η ταυτότητα εκδίδεται με ισχύ ενός έτους αντί δέκα.

Πρόσθετες επιλογές και στοιχεία

Το όνομα, επώνυμο και πατρώνυμο αναγράφονται και στα λατινικά, βάσει του προτύπου ΕΛΟΤ 743. Αν κάποιος επιθυμεί διαφορετική γραφή, απαιτείται σχετικό αποδεικτικό έγγραφο.

Προαιρετικά, μπορεί να προστεθεί η ομάδα αίματος και το Rhesus, με ιατρική βεβαίωση ή κάρτα αιμοδότη. Σε περιπτώσεις τατουάζ στο πρόσωπο, χρειάζεται ιατρική βεβαίωση που να επιβεβαιώνει τον μόνιμο χαρακτήρα τους.