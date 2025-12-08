Από τις 6 Νοεμβρίου 2025, οι Έλληνες πολίτες έχουν μπει σε μια νέα ψηφιακή εποχή. Ο Προσωπικός Αριθμός (Π.Α.) γίνεται σιγά σιγά η βασική ταυτότητα στον κόσμο των δημόσιων υπηρεσιών, και για πρώτη φορά, όλα τα μητρώα συντονίζονται για να μην… παιδεύεσαι με λάθη που προκαλούν καθυστερήσεις ή αναδρομές.

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, τόνισε ότι κανένας κίνδυνος για τα προσωπικά δεδομένα δεν υπάρχει. Η ομάδα αίματος ή τα φορολογικά στοιχεία σου παραμένουν ασφαλή, μόνο οι αρμόδιοι φορείς μπορούν να τα δουν. Το Π.Α. είναι καθαρά εργαλείο τακτοποίησης και απλούστευσης διαδικασιών.

Πού βρίσκω τον Προσωπικό Αριθμό μου;

Αν έχεις ήδη νέα ταυτότητα ή περιμένεις την έκδοση, μπορείς να δεις τον Π.Α.:

Στην εφαρμογή pa.gov.gr

Μέσω Gov.gr Wallet

Σε ΚΕΠ ή Προξενικές Αρχές

Τι γίνεται αν πρέπει να διορθώσω στοιχεία;

Μικρά λάθη στα μητρώα μπορούν να επηρεάσουν τις δημόσιες συναλλαγές σου.

Μέσα από την ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή μπορείτε να δείτε όλα τα στοιχεία που τηρούνται για εσάς στα δημόσια μητρώα, όπως:

Ονοματεπώνυμο

Ημερομηνία γέννησης

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ)

Διεύθυνση κατοικίας

Είναι σημαντικό να τα ελέγξετε προσεκτικά, καθώς οποιοδήποτε λάθος μπορεί να επηρεάσει την επικοινωνία σας με δημόσιους φορείς και υπηρεσίες.

Τι κάνετε αν ένα στοιχείο είναι λανθασμένο ή έχει αλλάξει

Διόρθωση μέσα στην εφαρμογή:

Αν εντοπίσετε λάθος ή αλλαγή σε κάποιο στοιχείο, μπορείτε να το συμπληρώσετε ή να επιλέξετε τη σωστή καταχώριση απευθείας στην εφαρμογή.

Η εφαρμογή είναι σχεδιασμένη ώστε οι αλλαγές να γίνονται με ασφάλεια και πιστοποίηση μέσω Taxisnet.

Αυτόματη ενημέρωση των μητρώων:

Μόλις ολοκληρωθεί η διόρθωση, η ενημέρωση αποστέλλεται αυτόματα στα αντίστοιχα δημόσια μητρώα, χωρίς να χρειάζεται να επισκεφθείτε υπηρεσίες με φυσική παρουσία.

Χρήση Taxisnet και ΕΜΕπ:

Για την επιβεβαίωση και την ενημέρωση στοιχείων απαιτείται η χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet.

Πριν, βεβαιωθείτε ότι έχετε εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ) και έχετε επιβεβαιώσει τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου.

Διαδικασία για ανήλικα ή προστατευόμενα μέλη

Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί για τα παιδιά ή τα προστατευόμενα μέλη σας, διασφαλίζοντας ότι όλα τα στοιχεία τους είναι σωστά και τα μέλη της οικογένειας έχουν μοναδικό και έγκυρο Προσωπικό Αριθμό.

Σημαντικά σημεία

Ο Προσωπικός Αριθμός δεν αλλάζει, ακόμη κι αν τα στοιχεία σας ενημερωθούν.

Η σωστή ενημέρωση των στοιχείων είναι απαραίτητη για ακριβή ταυτοποίηση σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες.

Ο έλεγχος και η διόρθωση μπορούν να γίνουν από το σπίτι σας, ηλεκτρονικά, με ασφάλεια και ταχύτητα.