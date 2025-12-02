Περισσότεροι από 9,3 εκατομμύρια πολίτες διαθέτουν πλέον Προσωπικό Αριθμό, ο οποίος είναι διαθέσιμος μέσω της πλατφόρμας pa.gov.gr και εμφανίζεται αυτόματα στο κινητό μέσω της εφαρμογής Gov Wallet.

Για τους ανήλικους, ο αριθμός αποδίδεται αυτόματα με την έκδοση ΑΦΜ ή ΑΜΚΑ, δίνοντας στους γονείς τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στα στοιχεία των παιδιών τους.

Οι πολίτες που διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό εξυπηρετούνται από τα ελληνικά προξενεία, εξασφαλίζοντας ότι όλοι έχουν πρόσβαση στη νέα ψηφιακή ταυτότητα.

Ποιοι εξαιρούνται από την αυτόματη απόδοση

Από την αυτόματη έκδοση εξαιρούνται όσοι δεν διαθέτουν ΑΦΜ ή ΑΜΚΑ, όπως δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Για τους πολίτες που περιλαμβάνονται στα μητρώα αλλοδαπών προβλέπεται η δημιουργία ειδικού Προσωπικού Αριθμού Μητρώου Αλλοδαπών, ώστε να ενταχθούν πλήρως στο ψηφιακό σύστημα της χώρας.

Ασφάλεια και προστασία δεδομένων

Ο Προσωπικός Αριθμός δεν παρέχει πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα τρίτων ούτε λειτουργεί ως «υπερκωδικός» συλλογής πληροφοριών, όπως διευκρινίζεται αρμοδίως.

Παρά ταύτα, σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις ή σφάλματα στην καταχώριση στοιχείων, τα οποία διορθώνονται σταδιακά από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Πρόκειται για έναν μοναδικό αριθμό ταυτοποίησης που διευκολύνει τις συναλλαγές των πολιτών με το Δημόσιο, περιορίζοντας τη χρήση πολλαπλών αριθμών και ενισχύοντας την ακρίβεια των στοιχείων στα βασικά μητρώα.

Η χρήση του περιορίζεται αποκλειστικά στις συναλλαγές με δημόσιες υπηρεσίες, συμβάλλοντας στην απλοποίηση και την ταχύτερη διεκπεραίωση των διαδικασιών.

Οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη

Η ψηφιοποίηση 20 βασικών δημόσιων υπηρεσιών μέσω του gov.gr αποφέρει ετήσια εξοικονόμηση 312 εκατ. ευρώ και μειώνει τον χρόνο ολοκλήρωσης διαδικασιών έως και 88% για πολίτες και επιχειρήσεις και 97% για τη δημόσια διοίκηση, σύμφωνα με έρευνα του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ).

Η μελέτη επιβεβαιώνει ότι η ψηφιοποίηση δεν αφορά μόνο την ευκολία και την ταχύτητα, αλλά αποτελεί μοχλό οικονομικής αποδοτικότητας, διοικητικής απλούστευσης και βιωσιμότητας, επηρεάζοντας ουσιαστικά την καθημερινότητα των πολιτών.

Όπως σημειώνει ο ΣΕΠΕ, οι υπηρεσίες που αξιολογήθηκαν καλύπτουν οκτώ βασικές κατηγορίες του gov.gr και εξυπηρετούν περίπου 14 εκατομμύρια αιτήματα ετησίως, προσφέροντας σημαντική εξοικονόμηση χρόνου και πόρων.

Η ψηφιακή παροχή των υπηρεσιών συνεπάγεται επίσης μείωση εκπομπών CO₂ κατά 33.000 τόνους, εξοικονόμηση 62,5 εκατ. σελίδων χαρτιού και αποφυγή 19,1 εκατ. μετακινήσεων κάθε χρόνο.

Οι υπηρεσίες με το μεγαλύτερο όφελος

Ανάμεσα στις είκοσι υπηρεσίες, ξεχωρίζουν για το υψηλότερο μοναδιαίο όφελος η μεταβίβαση ακινήτου, η αξιολόγηση και πιστοποίηση αναπηρίας (ΚΕΠΑ) και η παροχή ηλεκτρονικών δικαστικών αποφάσεων.

Οι υπηρεσίες αυτές, που απευθύνονται σε ευρύ κοινό και απαιτούν σημαντικό χρόνο και τεκμηρίωση, παρουσιάζουν πλέον δραστική μείωση διοικητικού φόρτου χάρη στην ψηφιοποίηση.

Η έρευνα καταγράφει υψηλή ικανοποίηση χρηστών, με το 76% να δηλώνει πολύ ή απόλυτα ικανοποιημένο από τις υπηρεσίες του gov.gr. Πρώτες σε θετικές αξιολογήσεις αναδεικνύονται το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (84%), η καταβολή εξόδων κηδείας (81%) και η βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (81%).

Κύριοι λόγοι για τη θετική εικόνα αποτελούν η ευκολία χρήσης μέσω υπολογιστή (79%), η αποφυγή μετακινήσεων (77%) και η συνολική αποτελεσματικότητα (77%). Το gov.gr προτιμάται ως βασικό κανάλι εξυπηρέτησης από το 65% των πολιτών, αφήνοντας πίσω τις ιστοσελίδες φορέων (13%) και τα ΚΕΠ (12%).

