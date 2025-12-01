Η Ελλάδα προχωρά σε σημαντική αλλαγή στον τομέα της ψηφιακής διακυβέρνησης με την καθιέρωση του Προσωπικού Αριθμού για όλους τους πολίτες. Ο Προσωπικός Αριθμός έχει σκοπό να διευκολύνει τις συναλλαγές με το Δημόσιο και να δημιουργήσει ενιαία εικόνα για τον κάθε πολίτη στα μητρώα του Δημοσίου. Στην τηλεοπτική του συνέντευξη στην ΕΡΤ, ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, εξήγησε πως ο αριθμός αυτός αποδίδεται με στόχο την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών και τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην εξυπηρέτηση των πολιτών.

Ο Προσωπικός Αριθμός: Ποιες είναι οι απαιτήσεις και ποιοι τον δικαιούνται

Ο Προσωπικός Αριθμός έχει αποδοθεί σε πάνω από 6,5 εκατομμύρια πολίτες, καλύπτοντας σχεδόν το σύνολο των ενηλίκων, περίπου 9,3 εκατομμύρια άτομα. Η διαδικασία είναι απλή, χωρίς να απαιτεί ταλαιπωρία, και γίνεται μέσω της πλατφόρμας pa.gov.gr. Οι πολίτες μπορούν να δουν τον προσωπικό τους αριθμό και να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία τους μέσα από την πλατφόρμα, ενώ οι ανήλικοι αποκτούν τον αριθμό τους αυτόματα με την έκδοση ΑΦΜ ή ΑΜΚΑ. Οι πολίτες που ζουν στο εξωτερικό μπορούν να εξυπηρετηθούν μέσω των ελληνικών προξενείων.

Η χρήση του προσωπικού αριθμού δεν συγκεντρώνει όλα τα προσωπικά δεδομένα σε ένα μέρος, ούτε επιτρέπει σε τρίτους την πρόσβαση στα δεδομένα αυτά. Τα προσωπικά δεδομένα συνεχίζουν να φυλάσσονται στα αρμόδια φορολογικά, ασφαλιστικά και υγειονομικά μητρώα, με πλήρη προστασία σύμφωνα με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων.

Ποιοι δεν μπορούν να εκδώσουν Προσωπικό Αριθμό

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ. Αναγνωστόπουλος με αφορμή μια ερώτηση τηλεθεατή διευκρίνισε πως αν κάποιος δεν έχει ΑΦΜ ή ΑΜΚΑ δεν μπορεί να εκδώσει προσωπικό αριθμό.

Επίσης, υπογράμμισε ότι «είναι μερικοί συμπολίτες μας οι οποίοι είναι γραμμένοι στα μητρώα αλλοδαπών και θα γίνει στο μέλλον η διαδικασία αυτή όπου θα εκδοθεί Προσωπικός Αριθμός Μητρώου Αλλοδαπών» και επίσης υπήρξαν περιπτώσεις πολιτών οι οποίοι έχουν μεγάλο πρόβλημα σε ότι αφορά τα στοιχεία τους, τα οποία έχουν καταχωρηθεί μέχρι τώρα, διευκρινίζοντας ότι εδώ και δεκαετίες δεν είχε γίνει σωστά αυτή τη διαδικασία και παρακαλούμε να μπουν να κάνουν μια επιβεβαίωση.

Τέλος, να σημειωθεί πως πρέπει οι χρήστες των πλατφορμών gov και wallet πρέπει να προχωρήσουν σε μια διαδικασία επιβεβαίωσης των στοιχείων, προκειμένου όπως χαρακτηριστικά σημείωσε ο κ. Αναγνωστόπουλος «να υπάρχει μια ίδια εικόνα του πολίτη σε όλα τα βασικά μητρώα του Δημοσίου».

Ανασφάλιστα οχήματα

Παράλληλα, η πλατφόρμα καταγράφει και τα ανασφάλιστα οχήματα. Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί και σταλεί 408.000 ειδοποιητήρια, ενώ παρατηρείται σημαντική αύξηση στην ασφάλιση οχημάτων, χωρίς η διαδικασία να έχει εισπρακτικό χαρακτήρα.

Η κυβέρνηση καλεί τους πολίτες να ελέγχουν τα στοιχεία τους, να επιβεβαιώνουν τον προσωπικό αριθμό και να ασφαλίζουν τα οχήματά τους, ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση και η οδική ασφάλεια.

Διαβάστε ακόμη: