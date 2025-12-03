Μια νέα εποχή στις συναλλαγές με το Δημόσιο εγκαινιάζει η εφαρμογή του Προσωπικού Αριθμού, ο οποίος αποτελεί πλέον υποχρεωτικό στοιχείο ταυτοποίησης και όσοι δεν φρόντισαν να τον αποκτήσουν, τον έλαβαν αυτόματα, όπως προβλέπει η διαδικασία.

Σύμφωνα με υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, περισσότεροι από 9,3 εκατομμύρια πολίτες διαθέτουν ήδη τον Προσωπικό τους Αριθμό, γεγονός που έχει απλοποιήσει σε σημαντικό βαθμό τις καθημερινές επαφές με τις δημόσιες υπηρεσίες.

Πού εμφανίζεται ο Προσωπικός Αριθμός

Ο Προσωπικός Αριθμός είναι διαθέσιμος στην πλατφόρμα pa.gov.gr, ενώ εμφανίζεται αυτόματα και στο κινητό όσων χρησιμοποιούν την εφαρμογή Gov Wallet.

Για τους ανήλικους, ο αριθμός αποδίδεται αυτομάτως με την έκδοση ΑΦΜ ή ΑΜΚΑ, επιτρέποντας στους γονείς να έχουν άμεση πρόσβαση στα στοιχεία των παιδιών τους.

Οι Έλληνες του εξωτερικού μπορούν να εξυπηρετούνται μέσω των προξενικών αρχών, ώστε όλοι οι πολίτες να έχουν πρόσβαση στη νέα ψηφιακή ταυτότητα.

Προστασία δεδομένων

Σύμφωνα με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο Προσωπικός Αριθμός δεν δίνει πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα τρίτων και δεν λειτουργεί ως ενιαίος «υπερκωδικός» συγκέντρωσης πληροφοριών.

Ωστόσο, δεν λείπουν και τα προβλήματα, ορισμένοι πολίτες έχουν αντιμετωπίσει καθυστερήσεις ή λάθη στην καταχώριση στοιχείων, τα οποία διορθώνονται σταδιακά.

Ποιοι δεν έλαβαν Προσωπικό Αριθμό

Από την αυτόματη έκδοση εξαιρούνται όσοι δεν διαθέτουν ούτε ΑΦΜ, ούτε ΑΜΚΑ. Για τους πολίτες που βρίσκονται στα μητρώα αλλοδαπών, προβλέπεται η ενεργοποίηση ειδικού Προσωπικού Αριθμού Μητρώου Αλλοδαπών, ώστε να ενταχθούν πλήρως στο ψηφιακό σύστημα στο αμέσως επόμενο διάστημα.